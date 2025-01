Êtes-vous éligible à l’aide énergie de la CAF pour aider ses allocataires à payer leurs factures d’électricité ou de gaz ? Qui sont les allocataires CAF concernés par ce coup de pouce bienvenu ? On vous fait le point ici.

publicité

Les allocataires de la CAF peuvent toucher cette aide spéciale pour payer leurs factures d’électricité ou de gaz

Le saviez-vous ? Cette aide énergie de la Caisse d’allocations familiales, lorsqu’elle est cumulée avec les aides des caisses de retraite prévues à cet effet, peut atteindre un montant maximal de 1 000 euros.

Comme rapporté dans les colonnes du Journal Du Net, des millions de retraités et d’allocataires de la CAF peuvent y prétendre pour alléger leurs dépenses énergétiques. En France, des millions de foyers déclarent encore souffrir du froid dans leur logement.

« 621 000 ménages souffrent des deux formes de précarité »

« Les ménages modestes sont surtout exposés au froid, car ils cumulent des contraintes financières et un habitat peu performant. 621 000 ménages souffrent des deux formes de précarité », explique L’Insee.

publicité

« La précarité énergétique est définie comme étant une difficulté à disposer de la fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’habitat. Dans tous les cas, le ménage doit alors faire des arbitrages : se chauffer au risque d’impayés ou ne plus se chauffer et subir les conséquences du froid sur sa santé, son logement, sa vie sociale », note L’Institut national de la statistique et des études économiques.

Ces différents coups de pouce à disposition pour vous aider à payer vos factures d’électricité ou de gaz

Face à cette situation, de nombreuses aides ont été mises en place pour soutenir ces ménages en difficulté. Parmi les plus connues d’entre tous, figure le chèque énergie, qui profite à près de 6 millions de personnes.

Cette aide pour payer les factures d’électricité ou de gaz de la CAF, elle, est moins connue. C’est également le cas des coups de pouce des caisses de retraite.

Outre les prestations sociales habituelles (aides au logement, allocations familiales, aides liées à l’enfance, etc.), la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et la Mutualité Sociale Agricole (MSA) versent par ailleurs des aides exceptionnelles à leurs allocataires.

Pour les retraités, l’Assurance retraite propose une aide « secours énergie« allant jusqu’à 200 euros par ménage. La Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales (CNRACL), elle, a mis en place une aide maximale de 1 000 euros par an dédié aux frais de chauffage et de consommation d’énergie. Il est possible d’effectuer les demandes en ligne ou par téléphone auprès du Fonds d’action sociale.