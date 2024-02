Découvrez les 5 mutuelles santé les plus généreuses en retours d’argent à leurs clients selon l’association UFC Que Choisir. L’équipe rédactionnelle de cafebabel.fr vous en dit plus dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Où vous situez-vous par rapport à la moyenne ?

Où vous trouvez-vous dans le classement ? Êtes-vous plus bas que la moyenne ou au contraire plus élevé ? Ce taux de redistribution des mutuelles ou des complémentaires santé représente en effet « le ratio entre le montant des prestations versées ainsi que le montant des cotisations collectées« , soit « la différence entre ce que vous payez et ce que vous recevez chaque année de votre mutuelle ».

L’UFC Que Choisir pointe du doigt 16 organismes étudiés

Peu d’organismes dépassent réellement leurs obligations légales. « Ils ne facilitent pas leur consultation par les consommateurs (à part quelques bons élèves, Pro BTP et Harmonie mutuelle, qui affichent le taux de redistribution sur leur site) », constate l’UFC Que Choisir, qui indique avoir dû « quasi-systématiquement renseigner des données personnelles et éplucher de nombreux documents, parfois téléphoner, pour accéder à l’information : un vrai parcours du combattant. En outre, des doutes importants subsistent sur la valeur des chiffres communiqués. En effet, seuls 7 des 23 organismes étudiés indiquent qu’il s’agit des derniers taux disponibles (soit pour l’année 2022). », Révèle l’association.

« Les taux de redistribution sont très variables entre types d’organismes complémentaires, est-il indiqué. « 89% des cotisations aux complémentaires santé gérées par des institutions de prévoyance sont reversées sous forme de remboursements (86% en 2022), contre 80% pour les mutuelles (81% en 2022) et 78% pour les assurances (77% en 2022) », poursuit L’UFC Que Choisir.

Les 5 mutuelles santé qui remboursent le plus d’argent à leurs membres

Les pourcentages de redistribution les plus élevés sont :

1- Pro BTP : 86%

2- AXA : 83%

3- Harmonie Mutuelle : 82%

4- Aésio : 81%

5- Mutualia : 81%

Les pourcentages de redistribution les plus bas sont :

1- Gan Assurances : 65%

2- MNT : 67%

3- GMF : 67%

4- Abeille Assurances : 70%

5- April : 70%

Ces différences s’expliquent par au moins deux facteurs : des frais de gestion variables d’un acteur à l’autre, et des objectifs de rentabilité divergents.

Pour l’UFC Que Choisir, le problème provient notamment des « frais de gestion qui restent en moyenne extrêmement élevés ».

Le taux de redistribution des mutuelles demeure constant à environ 20% des cotisations collectées, soit quatre fois plus que celui de la Sécurité sociale. Ce chiffre a même légèrement augmenté de 2011 à 2022, tant pour les contrats collectifs que pour les contrats individuels, avec une hausse d’un point.

En outre, l’UFC Que Choisir rappelle « la possibilité de résilier son contrat au bout d’1 an afin d’opter pour une offre plus avantageuse. »