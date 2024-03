« Si par les intérêts, le plafond du LEP est dépassé, suis-je imposé ? Et dans ce cas, suis-je uniquement imposé sur le dépassement ? Ou plus ?», s’interroge un lecteur du magazine Capital. Une question que beaucoup se posent et à laquelle l’équipe de CafeBagdad vous apporte une réponse claire et détaillée. Découvrez ce qu’il faut savoir sur l’imposition du LEP en cas de dépassement du plafond des 10 000 euros.

publicité

Combien de LEP peut-on détenir par personne ?

Destiné aux personnes aux revenus modestes, le LEP est soumis à un plafond de revenus. « Un seul livret peut être ouvert par personne – dans la limite de deux livrets par foyer fiscal (un livret pour vous et l’autre pour votre époux/se ou votre partenaire de Pacs) », précise le site du Ministère de l’Economie.

L’État décide de son taux de rémunération. « Pour la période du 1er février 2024 au 31 juillet 2024, le taux est fixé à 5 % », indique Bercy.

LEP : les intérêts de votre Livret d’épargne populaire sont-ils imposés en cas de dépassement du plafond de versement ?

Quelle est la fiscalité du livret d’épargne populaire ? « Les intérêts du LEP sont exonérés d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux.« , peut-on y lire.

publicité

Les intérêts générés par ce produit d’épargne vous reviennent en totalité et ne sont donc soumis à aucun impôt. Rassurez-vous, vous n’aurez même pas à les mentionner dans votre déclaration de revenus.

Que vous les laissiez fructifier sur votre LEP ou les reversiez sur votre compte courant, ils échappent à la taxation.

Cette exonération fiscale s’applique aussi bien aux intérêts perçus avant d’atteindre le plafond de versement de 10 000 euros qu’à ceux générés après.

Que dit la loi ?

En effet, cette disposition est stipulée à l’article 157 du Code général des impôts, parmi les sources de revenus non imposables.

Plus précisément, c’est le 7° ter de cet article qui vise spécifiquement «la rémunération des sommes déposées sur les livrets d’épargne populaire ouverts dans les conditions prévues par les articles L. 221-13 à L. 221-17 du code monétaire et financier», rappelle le magazine économique Capital.

L’atout des livrets réglementées ?

De ce fait, vous ne serez par conséquent « pas imposé sur les intérêts de votre LEP ». C’est notamment « cette défiscalisation totale » et la disponibilité des fonds « associées aux livrets réglementées » qui favorisent leur franc-succès.

« Sur un LEP, les retraits sont possibles, sans contrainte. Les versements sont également libres. Par ailleurs, comme tout livret épargne, vous n’avez pas de risque de perte de capital », vante le site du Ministère de l’Economie.