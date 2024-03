Comme à chaque fois, les statistiques mettent toujours en lumière les inégalités de richesse qui persistent au sein de la société française. Alors que certains ménages peuvent bénéficier d’un patrimoine substantiel, d’autres luttent pour joindre les deux bouts et accumuler des actifs financiers.

Des inégalités de richesse…

446 000 euros : ce chiffre frappant ressort de la nouvelle enquête statistique de la Banque de France concernant le patrimoine des ménages en France, sa répartition et sa composition.

La moitié des ménages détient un patrimoine inférieur à 185 000 euros

Comme souligné par l’institution nationale, cette moyenne cache de grandes disparités, la moitié des ménages étant à la tête d’un patrimoine inférieur à 185.000 euros, et les 10% les plus riches détenant jusqu’à plus de 54% de la richesse nationale privée. « Un chiffre stable depuis 2019 », a fait savoir le Bulletin de la Banque de France, comme relayé dans les colonnes du Parisien.

Le patrimoine des ménages atteignait 14 041 milliards d’euros au second trimestre 2023. Comme indiqué par le quotidien francilien, le patrimoine a considérablement « augmenté en valeur entre fin 2009 et fin 2021, de 23 % en euros constants (corrigé de la variation des prix sur la période) ».

Le patrimoine net moyen d’un ménage français atteint 446 000 euros

Cette hausse s’explique notamment par « l’augmentation de la valeur du patrimoine immobilier » dont en ont profité « les 60 % des ménages les plus fortunés ». L’étude précise que 99 % de l’immobilier net d’emprunts est détenu par cette tranche de la population.

En outre, cette tendance est partiellement attribuable à une « augmentation de la valeur du patrimoine professionnel » détenus par les 20 % des ménages les plus riches, « ainsi qu’à une hausse générale des dépôts et des produits d’assurance-vie et de retraite.« , rapporte Le Parisien.

Ce patrimoine net moyen d’un ménage en France de 446 000 euros est principalement composé d’immobilier (55 %) et d’actifs financiers (32 %). Il est « en augmentation de 13 % en euros constants par rapport à 2009″, démontre cette nouvelle enquête.

Le patrimoine des 500 plus grandes fortunes françaises a bondi comme jamais en 2023

Il faut aussi savoir que « les patrimoines professionnels cumulés des 500 plus grandes fortunes de France ont atteint en 2023 une estimation record de 1 170 milliards d’euros, soit 45 % du PIB« .

Une progression d’environ 17 % en l’espace d’1 an, selon le classement du magazine Challenges paru en juillet dernier. Cette forte croissance a surtout été tirée par le secteur du luxe.

« Avec une fortune qui a augmenté de plus de 50 milliards, Bernard Arnault, patron du numéro un mondial du luxe LVMH (propriétaire du groupe Les Echos-Le Parisien) reste le plus riche de France« , précise le quotidien.