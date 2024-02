Les tarifs des transports vont s’envoler pendant les JO 2024. Qu’en sera-t-il du Passe Navigo pour cet été prochain ? Ne serait-il pas judicieux d’acheter des tickets de métro avant le début des JO ? Le point avec l’équipe rédactionnelle de cafebabel.fr.

Une nouvelle grille tarifaire en très forte hausse à partir du 20 juillet prochain.

Comme on peut le constater dans les tarifs spéciaux des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, présentés par Île-de-France Mobilités en novembre dernier, « le ticket unitaire passera à 4 € et le forfait semaine atteindra 70 € » du 20 juillet au 8 septembre 2024.

Le forfait spécial JO sera à 16 € pour un jour. « Le tarif sera dégressif en fonction du nombre de journées. Deux jours coûteront 30 euros, trois jours 42 euros et ainsi de suite jusqu’au forfait semaine », détaille Le parisien.

Comme rapporté dans les colonnes de France Bleu, l’achat de Navigo Jour et Semaine ne sera désormais plus possible. Le coût des tickets de métro doublera presque pendant la compétition.

« L’offre de transport sera 15% supérieure à la normale », entraînant ainsi « un surcoût de 200 millions d’euros. Une somme qu’Île-de-France mobilités souhaite financer avec cette tarification temporaire« , expliquent nos confrères.

Le Passe Navigo échappera-t-il à la hausse du ticket de métro à 4€ durant les JO ?

Qu’en sera-t-il des détenteurs d’un passe Navigo mensuel ou annuel ? Pourront-ils échapper à cette hausse de tarification temporaire ? La réponse est OUI.

« Durant les Jeux olympiques et paralympiques, les tarifs ne changeront pas pour les quelque 3 à 5 millions d’abonnés au Navigo annuel, mensuel, les passes Imagin’R et senior ainsi que ceux qui utilisent la formule Liberté + », annonce IDFM.

Les voyageurs franciliens utilisant occasionnellement les transports en commun devront « faire le plein de carnets de dix billets avant la date du 20 juillet pour éviter de payer le prix le plus fort ».

Il leur « sera possible de charger jusqu’à 30 tickets t + sur un passe Easy, ou sur un smartphone. Un achat qu’il faut assurément effectuer à la veille de la période JO ». C’est le seul moyen d’échapper au ticket de métro à 4 €.

Rappelons qu’un passe Navigo Easy ne peut contenir plus de 30 titres t+ en même temps.

Après cette date, seul le forfait Liberté+ donne la possibilité de voyager pour 1,73 € le trajet.

Hausse des tarifs des transports en Île-de-France : le passe Navigo est désormais à 86,40 € depuis 2024

Depuis le 1er janvier 2024, le tarif a augmenté de 2,30 euros de plus. Autrement dit, le passe Navigo mensuel passe à 86,40 euros.