Bonne nouvelle pour les contribuables ! Découvrez si vous faites partie des millions de Français qui pourraient ne plus payer d’impôts grâce aux nouveaux seuils d’imposition. Explications.

L’indexation des seuils d’imposition atteindra 2 %

À partir d’un certain montant de revenus, les Français ne sont pas imposables au titre de leur impôt sur le revenu.

Grâce à la loi de finances 2025, les seuils d’imposition sont relevés de 2%. Résultat : des milliers de foyers fiscaux vont donc voir leur impôt baisser, voire disparaître. Découvrez ces nouveaux seuils d’imposition pour voir si vous êtes concernés.

La moitié des Français bientôt non imposables en 2025 grâce aux nouveaux seuils d’imposition

Selon la Direction générale des Finances publiques (DGFiP), plus de 50 % de contribuables échappent à l’impôt sur le revenu.

Cette part ne cesse d’augmenter progressivement à travers la hausse annuelle du barème de l’IR, appliquée chaque 1er janvier afin de suivre l’inflation.

L’année 2025 ne dérogera pas à la règle d’après le site Droit-Finances. Outre les revenus, d’autres paramètres sont à prendre en compte pour déterminer si vous allez être imposé ou non en 2025.

Il faut soustraire les éventuels abattements, charges déductibles et autres déficits fonciers et professionnels de l’ensemble de vos revenus annuels perçus courant 2024.

La situation familiale du contribuable permet de déduire le nombre de parts fiscales de son foyer, soit son quotient familial.

1 adulte correspond à une part et un enfant… à 1 demi-part, jusqu’à 2 enfants. À compter du troisième, l’enfant vaut pour une part complète.

Pour une part fiscale (célibataire), le seuil d’imposition pour 2025 s’établit à 17.084 € de revenus annuels imposables. À 2 parts fiscales (soit pour un couple sans enfants), ce seuil atteindrait 32.258 € par an.

Pour les ménages avec enfants, les seuils d’imposition sont beaucoup plus élevés : 38 018 € pour un enfant (2,5 parts), 43 778 € pour deux (3 parts) et 55 298 € par an pour trois (4 parts).

Les célibataires avec enfants bénéficient, eux, de seuils spécifiques : 22 844 € pour un enfant et 28 604 € pour deux.

« Le gel du barème progressif de l’impôt » annulé

« Le gel du barème progressif de l’impôt, rappelle l’association UFC-Que Choisir, faisait partie des mesures envisagées pour renflouer les caisses de l’État, mais le gouvernement préfère y renoncer ».

Selon l’association de défense des consommateurs, « il aurait généré 3,7 milliards d’euros de recettes supplémentaires en 2025 ».

En outre, « il aurait surtout entraîné une hausse d’impôt pour tous les ménages imposables, quel que soit leur taux d’imposition, et fait basculer près de 530 000 foyers non imposables dans l’impôt », peut-on y lire.

Voici le barème fiscal 2025

Le barème fiscal 2025 sera le suivant :

Revenus 2024* Taux d’imposition N’excédant pas 11 520 euros 0 % De 11 520 euros à 29 373 euros 11 % De 29 373 euros à 83 988 euros 30 % De 83 988 euros à 180 648 euros 41 % Supérieurs à 180 648 euros 45 % * Pour une part de quotient familial. Source : quechoisir.org