Jusqu’à 624 euros d’aide pour les propriétaires et locataires, sans condition de revenus : la date limite est proche

Comment demander cette aide de l’État de plus de 600 euros et jusqu’à quand peut-on la réclamer ? On vous détaille tout dans nos prochaines lignes.

publicité

L’aide en question a été mise en place depuis le 1er décembre 2023. Peu importe vos revenus, ce coup de pouce financier peut tout aussi bien profiter aux propriétaires qu’aux locataires.

Mais attention, vous n’avez que jusqu’au 31 décembre 2024 pour en faire la demande.

« Cette aide s’inscrit dans le cadre des efforts nationaux pour réduire la consommation énergétique des logements« , indique TotalEnergies. Pour en bénéficier, il faut que « votre logement a plus de 2 ans ».

publicité

En outre, celui-ci devra être équipé d’un système de chauffage individuel (électrique ou gaz). Cette aide financière a spécialement été conçue pour financer « l’installation de thermostats connectés« .

Pour y avoir droit, le bénéficiaire devra faire en sorte que le dispositif soit installé par un professionnel certifié (Reconnu Garant de l’Environnement).

Pour alléger vos factures de chauffage cet hiver, ne vous privez pas plus longtemps de cette prime et demandez dès à présent ce « Coup de Pouce Thermostat ».

Un système qui permet jusqu’à 15 % des économies

Ce thermostat intelligent peut vous faire économiser 15% environ sur vos factures d’énergie, selon l‘ADEME, et ce, sans vous faire perdre en confort thermique.

Son installation coûte « entre 100 et 400 euros, et certains devis grimpent même à plus de 1 000 euros« , prévient le comparateur Hello Watt.

Pour aider les ménages français à s’équiper de ce nouvel appareil, obligatoire dans tous les logements d’ici 2027, l’État vous permet de jouir du « Coup de Pouce Thermostat. « Autant anticiper et profiter dès maintenant » !

Autres points à vérifier

« Vérifiez que le matériel choisi est bien éligible à l’aide (conforme à la norme NF EN ISO 52120-1) », rappelle TotalEnergies.

Après avoir effectué les travaux, « fournissez la facture et l’attestation sur l’honneur à l’entreprise signataire de la charte « Coup de Pouce« », est-il recommandé.

Quel est le montant selon votre situation ?

Selon le cas, l’aide pourrait soit vous être versée directement, « soit sous forme de déduction sur votre facture ». Son montant Le montant dépend de la surface chauffée de votre logement.

Surface chauffée Montant de l’aide Moins de 35 m² 260 euros 35 à 59 m² 312 euros 60 à 69 m² 364 euros 70 à 89 m² 416 euros 90 à 109 m² 520 euros 110 à 130 m² 572 euros Plus de 130 m² 624 euros

Rappelons que les logements dotés d’un chauffage collectif sont exclus de ce dispositif.