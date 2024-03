Pour s’assurer d’un investissement LMNP paisible pour votre avenir, revoyez ces quelques critères qui suivent. Un expert décrypte.

Un statut LMNP vaut-il toujours le coup en 2024 ?

Le statut LMNP est-il toujours aussi intéressant en 2024 ? Avant de nous pencher sur la question, rappelons tout d’abord ce qu’est la location meublée non professionnelle ?

Le régime LMNP se distingue par un système d’imposition forfaitaire. En effet, l’administration fiscale applique un abattement forfaitaire de 50% sur les recettes locatives, ce qui réduit considérablement l’imposition des revenus générés par le bien immobilier. Cet abattement forfaitaire prend en compte les charges liées au logement (entretien, réparations et impôts fonciers.)

En quoi consiste-t-elle ?

Le LMNP « consiste à louer un logement de type chambre ou appartement, immédiatement habitable par le locataire ».

Contrairement aux locations vides, les baux meublés sont généralement plus courts, d’une durée minimale de 9 mois, permettant une meilleure rotation des locataires et une gestion locative simplifiée.

De plus, le propriétaire-bailleur bénéficie d’une plus grande liberté quant au choix du mobilier à mettre à disposition du locataire.

Intérêts.

Dédiée particulièrement à une cible demandeuse de logements, l’investissement en location meublée non-professionnelle diminue les chances de vacance locative et, augmente ainsi son potentiel de rentabilité à la sortie.

L’amortissement du mobilier en LMNP permet par ailleurs, des économies annuelles supplémentaires « en déduisant l’équipement mis à disposition du locataire. »

Investissement en LMNP : conseils des experts pour le réussir

Pour réussir votre investissement en LMNP et prétendre aux avantages fiscaux du dispositif, le loueur en meublé non-professionnel doit acheter un logement décent et le louer meublé ; réaliser moins de 23 000 euros de recettes annuelles au titre de l’activité de loueur en meublé, ou moins de 50 % de ses revenus globaux à partir de cette activité et ne pas être inscrit au registre du commerce et des sociétés (RCS).

Au-delà du coût de l’investissement, sachez que son emplacement constitue un facteur clé. Si vous optez pour une résidence étudiante, il faut veiller à la présence non lointaine d’une université de taille significative !

Idem pour les résidences de tourisme. Il faut que la ville concernée brille par ses attraits touristiques.

Pour ne pas avoir de problème en matière de versement du loyer, assurez-vous de faire appel à une entreprise « financièrement solide et dont les références dans le secteur immobilier sont incontestables. »

Optez pour un bail commercial pour votre investissement LMNP. Le gestionnaire de la résidence s’occupera de louer votre logement. Ce bail s’étend sur 9 ans, temps pendant lequel vous devez rester propriétaire du bien.