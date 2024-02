Découvrez comment investir votre capital de 100 000 euros et quel rendement vous pouvez espérer par mois. On vous décrypte tout dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Investir n’est pas sans risques. Et pour cause : les gains ne sont pas garantis. Aussi, il importe de toujours bien optimiser son portefeuille d’investissement. Si vous détenez un capital de 100 000 euros, il faut évidemment avoir une stratégie bien réfléchie.

Vous devez pour cela, prendre en considération pas mal d’éléments, à savoir les taux actuels, les tendances du marché, et l’équilibre entre risque et rendement.

La règle d’or.

L’objectif est tout d’abord de garder vos investissements le plus liquide possible. Pour cela, la règle d’or incite à ne surtout pas investir directement dans la pierre. Pensez à allier « sécurité, stabilité, et croissance » dans vos choix d’investissement. Comment pouvez-vous maximiser le rendement de vos 100 000 euros tout en contrôlant le risque ?

Un matelas de sécurité avant toute chose…

Sécurisez une partie de votre épargne en mettant en place une épargne de précaution. En 2024, vous pouvez par exemple opter pour le Livret A en y plaçant 15 000 à 20 000 euros (soit 15 à 20% de votre capital).

Avec un taux de rémunération de 3 %, ce placement est considéré comme la meilleure option pour constituer un fonds d’urgence. L’argent que vous y placez est disponible à tout moment en cas de besoin. Ce matelas de sécurité vous assurera un rendement annuel compris entre 450 et 600 euros.

Investissement en 2024 : combien rapportent 100 000 € placés par mois ?

Pour diversifier davantage votre portefeuille, envisagez de placer entre 20 000 et 30 000 euros, soit 20 à 30 % de votre capital, dans des obligations d’État françaises (OAT) ou des obligations d’entreprises.

Limitez-vous à ces 30 % maximum pour réduire les risques en 2024 compte tenu de la volatilité des marchés.

« Les fonds obligataires ou les ETFs obligataires sont des moyens efficaces de diversifier cette partie de l’investissement », selon la rédaction surf-finance.

Le marché boursier présente un potentiel de croissance sur le long terme. Diversifiez vos investissements entre actions françaises, européennes et internationales. Vous pouvez mettre entre 40 000 à 50 000 euros (40-50% de votre argent) dans un ETF qui suit le CAC 40 ou le S&P 500 afin de répartir les risques.

Parmi les secteurs les plus intéressantes en 2024, on retrouve le domaine de la technologie, de l’énergie verte ou encore de la santé.

Vous pouvez tout de même allouer entre 10 000 et 15 000 euros, soit 10 à 15 % de votre capital, en privilégiant les SCPI ou le crowdfunding avec des plateformes comme Anaxagoles.

Pour diversifier votre portefeuille, ces investissements en pierre-papier sont une solution idéale car ils permettent d‘intégrer l’immobilier à votre portefeuille sans les contraintes de la gestion directe.

Si les cryptomonnaies (Bitcoin par exemple) sont « hautement risquées », elles s’avèrent toutefois « potentiellement rémunératrices ». Par prudence, n’y allouez au maximum que 5 000 euros (soit entre 0-5% de votre argent).