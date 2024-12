Partir plus tôt grâce à la retraite anticipée, c’est possible si vous exercez ces 9 métiers ci-après. On vous décrypte tout à travers nos prochaines lignes.

L’effet de la réforme de retraite sur le Compte Professionnel de Prévention

Certains emplois exposés à des risques particuliers permettent d’accumuler des points pour partir plus tôt à la retraite grâce au Compte Professionnel de Prévention (C2P).

Afin de compenser la pénibilité de certains métiers, ces points échangeables peuvent en effet être échangés contre des trimestres de retraite.

La réforme des retraites 2023 a contribué à « faciliter l’acquisition de points de pénibilité sur son compte professionnel de prévention ».

L’abaissement des seuils de pénibilité et le déplafonnement du C2P permettent désormais aux travailleurs exposés à des risques « de cumuler plus de 100 points par an ».

Des points avec lesquels il est possible de « valider des trimestres supplémentaires » et donc, de « partir à la retraite avant l’âge légal ».

Avec suffisamment de points, vous pourrez assurément partir dès 62 ans, soit 2 ans avant l’âge légal.

Ce Compte Professionnel de Prévention vous permet également de vous reconvertir professionnellement ou de réduire votre temps de travail sans toutefois perte de salaire.

Six critères à prendre en considération

Le C2P prend en compte plusieurs facteurs de risques professionnels pour attribuer des points en fonction des seuils d’exposition dépassés (que ce soit en termes d’intensité ou de durée), à savoir :

Le travail de nuit,

Le travail répétitif,

Le travail en équipes successives alternantes,

Le travail en milieu hyperbare,

L’exposition à des températures extrêmes

Et le bruit.

Infirmiers, pompiers… : voici les 9 métiers qui permettent de profiter d’une retraite anticipée

De nombreux métiers, souvent méconnus, donnent droit au C2P. C’est le cas par exemple des chauffeurs routiers et des taxis qui travaillent de nuit.

Sans oublier les agents de sécurité, aides-soignants et infirmiers salariés travaillant en équipes successives alternantes et de nuit.

Les ouvriers de production, notamment ceux effectuant des gestes répétitifs ou exposés à un bruit continu, ainsi que les moniteurs de plongée et de ski travaillant en milieu hyperbare ou à des températures extrêmes, sont par ailleurs éligibles à ce dispositif.

Les ouvriers du BTP sont particulièrement concernés par le C2P en raison des nombreux risques auxquels ils sont exposés : équipes alternantes, bruit lié aux machines, travail en milieu confiné (travail en souterrain, par exemple).

Les pompiers comme les contrôleurs aériens sont aussi concernés. Notez toutefois que la durée minimale du contrat de travail pour bénéficier du C2P est d’au moins 1 mois.