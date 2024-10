Êtes-vous concernés par la taxe d’habitation cette année ? Découvrez quand arrivent les avis et quand faut-il procéder au paiement ? On vous donne plus de détails dans les prochaines lignes de cet article.

Impôts : les avis de taxe d’habitation bientôt envoyés aux contribuables, êtes-vous encore concernés ?

Après la taxe foncière, les avis de taxe d’habitation sur les résidences secondaires vont bientôt être envoyés aux contribuables concernés à partir du mois de novembre prochain.

Ils vont débarquer dans vos boîtes aux lettres et messageries électroniques. Pour rappel, plus aucun contribuable ne paye de taxe d’habitation sur sa résidence principale depuis le 1er janvier 2023.

Toutefois, cet impôt local a été « maintenu sur les résidences secondaires ». Et comme à l’accoutumée, certains contribuables doivent s’en acquitter avant le 15 décembre.

Ces avis sont mis en ligne dans l’espace « Particulier » du site impots.gouv.fr pour les contribuables non mensualisés à compter du lundi 4 novembre 2024.

Pour les contribuables mensualisés, les avis seront disponibles à compter du 18 novembre prochain. Comme rappelé sur le portail actu.fr, les principaux intéressés recevront automatiquement un mail dès l’envoi de l’avis.

Les avis papier seront, quant à eux, envoyés entre le 6 et le 18 novembre 2024 pour les contribuables non mensualisés et entre le 21 et le 28 novembre 2024 pour ceux qui sont mensualisés.

« Le calcul de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires se base sur la valeur cadastrale du logement et de ses dépendances en appliquant les taux votés par les collectivités locales. La valeur locative cadastrale est revalorisée tous les ans en fonction de la variation de l’indice à la consommation », détaille le ministère de l’Économie.

Elle est fixée pour l’année entière selon votre situation au 1er janvier de l’année d’imposition.

Qui sont encore concernés en 2024 ?

Outre les propriétaires de résidences secondaires, ceux qui sont à la tête de locaux meublés (et ses dépendances) non affectés à l’habitation principale ainsi que les propriétaires de logements vacants sont encore soumis au paiement de cet impôt local en 2024.

Ceux qui ne sont pas mensualisés doivent la régler en intégralité d’ici au 15 décembre 2024, s’ils choisissent de ne pas la payer en ligne, mais via les autres moyens de paiement à disposition (chèque, virement, espèces, etc.)

Ceux qui optent pour le paiement en ligne ont, eux, jusqu’à fin décembre 2024. Si par contre, vous êtes mensualisé, vous aurez alors à la payer « un petit peu chaque mois ».