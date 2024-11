Saviez-vous que le budget 2025 a ajouté une case à votre prochain formulaire de déclaration de revenus ? Qu’est-ce que ça va changer ? On vous explique tout à travers nos prochaines lignes.

Impôts : la case supplémentaire à cocher sur votre déclaration 2025

Cet amendement figurera probablement dans la version finale du budget 2025. Et pour cause : il a été déposé par Christine Pirès Beaune et ses collègues socialistes, ainsi que les députés Renaissance Daniel Labaronne et Christophe Marion.

Autre surprise : le gouvernement y est favorable, ce qui est plutôt rare cette année. Qu’est-ce qui va changer avec la nouvelle ligne qui va apparaître sur votre traditionnelle déclaration de revenus 2024, à compléter en avril 2025.

Cette nouvelle case à cocher concerne les « 5 millions de foyers fiscaux qui déclarent des dépenses de services à la personne et d’emploi à domicile ouvrant droit à crédit d’impôt. »

En plus de la nature des dépenses à préciser : ménage, petit bricolage, jardinage, soutien scolaire, etc. ?

Pourquoi cette nouvelle ligne ?

Cette case renseignera « la nature de l’organisme et la personne morale ou physique (…) dont les services rendent le contribuable bénéficiaire du crédit d’impôt ».

« Je vais me faire (…) l’avocat des prérogatives du Parlement en matière d’évaluation, en émettant un avis favorable sur ces amendements. », assure le ministre chargé du Budget Laurent Saint-Martin.

Effectivement, cette case a pour objectif d’éviter les abus et (au passage) de « renforcer l’information du Parlement concernant l’utilisation des crédits d’impôt relatifs aux services à la personne (CISAP), dont le coût s’élève à 6,1 milliards d’euros en 2024 pour environ 4,7 millions de foyers ».

Des voix contre…

Pour le rapporteur général du budget Charles de Courson, cela ne fera que créer « davantage de complexité ». La députée LR Véronique Louwagie partage le même avis.

« Je ne vois pas où est le problème» : la députée PS Christine Pirès Beaune tire les choses au clair

« Cette disposition ne complique rien : il s’agit seulement d’ajouter une case à un formulaire qui ne fait pas plus d’une page», leur assure la députée PS Christine Pirès Beaune.

« Je ne vois pas où est le problème. Madame Louwagie, sachez que dans le cadre de ma mission, j’ai interrogé Bercy pour savoir si le formulaire créait des difficultés et on m’a répondu que non. On peut donc y aller. », poursuit cette dernière.

Cet amendement a de fortes « chances de survivre en cas de recours au 49.3 ou en cas de commission mixte paritaire (CMP) », rapporte le site spécialisé MoneyVox.