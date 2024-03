La campagne de déclaration des revenus 2023 démarre bientôt. Les dates limites varient selon votre département de résidence. Soucieux de respecter les délais, de nombreux contribuables commettent parfois des erreurs, qui peuvent avoir des conséquences fâcheuses. Ces cases que les parents isolés ne doivent absolument pas oublier de cocher durant leurs déclarations afin de payer moins d’impôts.

S’il reste possible de « corriger votre déclaration grâce au service de correction en ligne, » notez toutefois que « l’accès à ce service est réservé aux usagers qui ont déclaré leurs revenus en ligne sur impots.gouv.fr (et il n’est pas ouvert toute l’année, mais uniquement entre les mois d’août et de décembre). »

Impôts : découvrez les réductions dont bénéficient les parents isolés, voici les cases à cocher

Pour votre porte-monnaie, mieux vaut éviter les erreurs. Intéressons-nous maintenant au cas du « parent isolé, c’est-à-dire une personne vivant seule avec au moins un enfant à charge ou une personne invalide ».

Ce statut inclut aussi le cas où vous avez élevé seul(e) dans le passé un ou plusieurs enfants au moins cinq ans.

Parent isolé : ½ part supplémentaire par enfant à charge

½ part supplémentaire par enfant à charge Ex-parent isolé : ½ part ou 1 part supplémentaire si vous avez élevé seul(e) vos enfants pendant au moins 5 ans.

Case T

Les parents isolés peuvent cocher la case T s’ils étaient seuls(es) avec au moins un enfant à charge au 31 décembre 2023.

La case à cocher se situe à l’étape des renseignements sur la situation familiale de la déclaration en ligne ou dans le cadre B du formulaire 2042 pour la version papier.

Attention : l’avantage fiscal est divisé par deux en cas de résidence alternée.

La perception d’une pension alimentaire n’empêche pas de bénéficier de la case T.

Pour chaque enfant à charge, le parent isolé bénéficiera : 1 part entière au lieu d’une demi-part pour un couple. Un avantage fiscal pouvant atteindre 4.149 € par enfant.

Pour un parent isolé avec 2 enfants : 2,5 parts fiscales (1 part + 1 demi-part).

Pour un parent isolé avec 3 enfants ou plus : 3,5 parts fiscales ou plus (1 part par enfant).



Si vous vivez seul(e) avec une personne à charge invalide, vous bénéficiez d’1,5 part supplémentaire en plus de la case T.

Case L

La case L est par contre faite pour vous si :

Vous êtes parent isolé et vivez seul(e).

Vous avez élevé votre enfant seul(e) pendant au moins 5 années non consécutives.

Votre enfant a été fiscalement à votre charge pendant ces 5 années.

Jusqu’à 1.050€ de réduction d’impôt vous attendent grâce à la case L. Si jamais la case L est pré-cochée et que vous ne vivez plus seul(e), cochez la case N.