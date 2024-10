Il y a peu, Michel Barnier affirmait que la pression fiscale en France compte parmi la plus élevée du monde. Mais au fait, la France est-elle vraiment championne des impôts ? On vous aide à y voir plus clair dans les prochaines lignes de cet article.

Un déficit qui dépasse 6 % du PIB en 2024

« Les nouvelles estimations du gouvernement indiquent que le déficit public – prévu au début de l’année à 4,4 % et déjà révisé à la hausse en avril – devrait dépasser 6 % du PIB cette année, après 5,5 % en 2023 », précise l’ING, tel que relayé sur euronews.com.

Afin de combler le déficit public du pays, Michel Barnier a annoncé « que les impôts des grandes entreprises et des ménages les plus riches seront augmentés provisoirement », est-il précisé.

Les personnes gagnant plus de 500 000 euros par an sont considérées comme étant les plus aisées.

Objectif affiché

« Notre objectif est de remettre notre pays sur la bonne trajectoire pour revenir sous le plafond de 3 % en 2029 », confiait le nouveau chef du gouvernement.

« Il n’y aura aucune augmentation pour les classes moyennes« , assurait la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon au micro de franceinfo.

« On parle vraiment des plus fortunés des plus fortunés. Cela s’appelle la justice sociale, le fait d’avoir les plus fortunés qui, dans le moment où on a besoin d’une solidarité nationale, contribuent davantage. »

« Nous parlons vraiment des plus fortunés », soit « 0,3% » des 20 millions de foyers s’acquittant de l’impôt sur le revenu, abonde sur France 2, le ministre du Budget et des Comptes publics, Laurent Saint-Martin. « On ne touche pas à 99,7% de nos contribuables ».

Impôts 2024 : la France est-elle vraiment le pays où on taxe le plus à travers le monde ?

Il y a peu, le Premier Ministre affirmait que « La France est « le pays où la charge des impôts est la plus forte » ? Qu’en est-il réellement ?

Selon l’OCDE, la France est en tête du classement, « avec 46,1% du PIB consacré aux prélèvements obligatoires », relaie RTL.

Concrètement, cela veut dire que pour chaque 100 euros produits « par le travail des Français, des entreprises et des administrations, l’État en récupère 46 », soit « environ 1.200 milliards d’euros par an ».

Il est rappelé que « la moyenne des pays de la zone euro est à 41,7% (soit 5 points de moins) ».

Par rapport à l’ensemble de l’UE et des pays de l’OCDE, la moyenne est de 41% et 34% respectivement.

Pourquoi ?

Mais, « la France n’a pas toujours été en haut du classement ». Elle a été pendant longtemps dans la moyenne mondiale.

Cette hausse des prélèvements est particulièrement « liée à la gestion des déficits » ainsi qu’à « l’accumulation de la dette ».