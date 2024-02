Immobilier : Les acheteurs prêts à reprendre le marché ?

Si l’on en croit les professionnels du secteur, « les acheteurs disposent d’une fenêtre de tir de quelques mois » pour effectuer de belles opérations. Vont-ils bientôt revenir sur le marché ?

« Les prix des appartements et des maisons enregistrent une baisse jusqu’à 9%«

Les prix de l’immobilier sont en train de chuter sur une grande partie du pays. D’ailleurs, la Fédération nationale de l’immobilier (FNAIM) n’a comptabilisé que quelque 875 000 ventes de logements en 2023, soit 22% de baisse par rapport à l’année dernière. En effet, moins il y a de ventes, plus le tarif des logements diminue.

« Les prix des appartements et des maisons enregistrent une baisse allant de 0,5 à 9% », confirme Loïc Cantin, président de la FNAIM.

« La valeur des biens immobiliers a diminué d’environ 5,7% dans 8 des 10 plus grandes villes de France », ajoute l’expert immobilier. Les potentiels acheteurs vont-ils profiter de la situation pour faire une acquisition immobilière ?

Comme indiqué par JDN, « cette baisse des prix est appelée à perdurer dans les prochains mois ».

Il faut également savoir que « Les taux (d’intérêts, NDLR) ont chuté d’environ 0,40%, en ce début d’année, pour des crédits étalés sur 10, 15 ou 20 ans », précise Caroline Arnould, directrice générale du courtier CAFPI.

« Il faudrait qu’on ait 6 à 8% de correction en 2024 et nous n’y sommes pas«

Combinée à la réduction des taux d’intérêt, cette baisse des prix de l’immobilier, explique Loïc Cantin auprès de Good Morning Business, est « indispensable pour que le marché retrouve des couleurs ».

« Il faudrait qu’on ait 6 à 8% de correction en 2024 pour retrouver une dynamique à ce marché et nous n’y sommes pas, déplorait-il sur BFM Business, le 14 février dernier. Il y a déjà des corrections importantes. Paris est notamment un exemple mais les autres villes de France doivent connaître cette correction.« , estime le représentant du secteur immobilier.

« La baisse des volumes continue »

« En 2024, prédit l’expert, la baisse des volumes continue parce qu’on écarte nombre de primo-accédants et notamment les ménages aux capacités d’emprunt les plus faibles et on va arriver autour de 800.000 transactions à fin 2024. », poursuit Loïc Cantin.

« La baisse très légère des taux d’intérêt a permis à certains acquéreurs de revenir sur le marché mais le gain de pouvoir d’achat est extrêmement minime et ne rattrape pas la perte de capacité d’emprunt que les Français ont connu avec l’augmentation des taux en deux ans, passant de 1 à 4%. », ajoute l’expert immobilier.

Dans tous les cas, il faut savoir en tirer parti sachant que tout cela ne va pas durer. Dès que les ventes retrouveront leur rythme, la machine du marché s’emballera… Et aussitôt s’installera une augmentation inévitable des prix dans ce domaine.