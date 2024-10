Hausse de la facture d’électricité dès le 1ᵉʳ novembre : les ménages concernés ?

Une augmentation de la facture d’électricité pour ces foyers dès le 1er novembre prochain. Êtes-vous concerné ?

Qu’est-ce que la TURPE ?

Comme confirmé par la Commission de régulation de l’énergie (CRE), le 11 septembre dernier, l’actualisation du TURPE n’aura lieu qu‘ »au 1er novembre 2024″.

Le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité ou TURPE n’est autre que « le tarif payé, via leur facture d’électricité, par les consommateurs pour l’utilisation des réseaux de transport et de distribution d’électricité ». Il concerne « à la fois les particuliers et les petites ou grandes entreprises ».

Tel que chiffré par la CRE, « cela représente environ 0,06€/kWh HT, soit de l’ordre de 20 à 30% d’une facture d’électricité TTC moyenne » d’un client résidentiel, selon le prix de l’électricité.

Ces consommateurs épargnés de la hausse du TURPE…

Comme précisé par la CRE, cette « actualisation ne sera toutefois pas répercutée sur les consommateurs, ménages et TPE, aux tarifs réglementés de vente de l’électricité ».

« Pour les consommateurs aux TRVE (22 millions de points de livraison), il est nécessaire d’éviter des mouvements trop rapprochés, à fortiori en sens contraire« , justifie la Commission.

Pour ces derniers, le TURPE et les TRVE (qui correspondent au prix de l’électricité elle-même) influencent la note finale.

Un report exceptionnel en faveur des consommateurs

Normalement, ces deux éléments sont ajustés à des moments différents. Mais cette fois-ci, la CRE propose « de reporter exceptionnellement cette évolution dans les tarifs réglementés de l’électricité au 1er février 2025 » afin d’offrir « stabilité et lisibilité des prix« .

En d’autres termes, pour éviter de surprendre les consommateurs avec deux changements de prix rapprochés.

De ce fait, les ménages aux TRVE seront épargnés d’une hausse de prix avant le 1er février 2025 (en option de base, heures creuses ou Tempo). De même que la plupart des 13,8 millions de foyers ayant souscrit une offre de marché (tarifs non réglementés) ou contrats dit «indexés».

De plus, « sur la base des prévisions de prix et de fiscalité actuelles, et intégrant l’actualisation du TURPE », la CRE estime une baisse des tarifs réglementés de vente d’au moins 10% à partir de cette date.

Hausse de la facture d’électricité dès le 1ᵉʳ novembre : les ménages concernés ?

Les clients souscrits à un contrat à prix fixe vont, quant à eux, subir cette augmentation dès novembre prochain.

« Dans la très grande majorité de ce genre d’offres, seul le prix de l’électricité est bloqué, pas celui des tarifs d’acheminement», souligne Caroline Keller, porte-parole du Médiateur de l’énergie.

Les détenteurs d’un contrat dont les tarifs sont fonction des prix boursiers de l’électricité et ceux dans la catégorie «autre type d’évolution» sont également concernés.