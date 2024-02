Votre prochain départ en vacances est menacé par la grève SNCF alors que vous avez déjà loué un hôtel ? Vous vous demandez si vous pouvez obtenir remboursement ou pas de votre location de vacances ? On vous fait le point sur la question.

A quoi s’attendre avec la grève de la SNCF ?

Seul un TGV sur deux circulera ce week-end, annonce Christophe Fanichet, responsable de SNCF Voyageurs, durant son interview accordée à franceinfo le mercredi 14 février 2024.

« L’objectif est d’assurer un TGV sur deux et d’assurer les départs à la neige. Ensuite, les trains Ouigo sont autant prioritaires que les Inoui », indique Christophe Fanichet.

« Je voudrais présenter mes excuses à tous les clients, à tous les Français, qui malheureusement ne pourront pas partir en vacances à cause d‘un mouvement incompréhensible«, Tenait à s’excuser le patron de SNCF Voyageurs.

La grève des contrôleurs débute ce jeudi soir et jusqu’à dimanche 18 février 2024 en vue « de meilleures rémunérations et des recrutements supplémentaires« . Pour le week-end des vacances scolaires du 17 et 18 février 2024, prévoyez un Ouigo sur deux, ainsi qu’un Intercités sur deux.

« Des SMS et mail ont été envoyés aux voyageurs »

« Des SMS et mail ont été envoyés aux voyageurs » afin de confirmer leur train ou l’annulation de celui-ci. « Il reste encore des places » pour ceux qui souhaitent échanger son billet. Dans le cas où « vous ne pouvez pas, rassure Christophe Fanichet, vous serez remboursé à 100% et je travaille à un dédommagement exceptionnel », ajoute-t-il.

Il est à rappeler que le transporteur ferroviaire (ici, la SNCF), « n’est pas tenu d’indemniser les voyageurs des conséquences personnelles«, souligne l’autorité de la qualité de service dans les transports (AQST).

Grève SNCF : Si mon train est annulé, pourrais-je toujours me faire rembourser ma location de vacances ?

« La SNCF est responsable du contrat de transport, pas de celui location. La location d’un logement de ses voyageurs, c’est un élément extérieur, il n’y a pas de préjudice direct », explique Elsa Raiteberger, avocate en droit de la consommation auprès d’actu.fr.

Avoir un remboursement de la SNCF pour votre billet de train est une chose, mais pour les dépenses annexes que vous avez avancées comme les locations de vacances, la situation est moins évidente puisque cela dépend surtout du bon vouloir de votre prestataire.

Pour cela, « il faut regarder du côté des conditions d’annulation de la plateforme sur laquelle vous avez réservé« , peut-on lire sur actu.fr. Assurez-vous de ne pas dépasser le délai d’annulation sans frais. Vérifiez ce que vous pouvez prétendre : » remboursement d’une partie de la réservation, décaler sans frais votre réservation… »

« La grève, ce n’est pas un cas de force majeure ».

« Pour espérer être remboursé, il faudrait que la force majeure nous empêche d’exécuter le contrat de location », rappelle Elsa Raiteberger. « La grève, ce n’est pas un cas de force majeure. On peut toujours se déplacer pour s’y rendre (en voiture ou en covoiturage par exemple) ».