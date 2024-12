France Travail va-t-il supprimer l’ARE à destination des chômeurs seniors en 2025 ? Sans cette condition, ils pourraient en effet « être privés » de leur allocation de retour à l’emploi. Explications.

Allocations-chômage de France Travail : petit aperçu de l’accord validé par le gouvernement

François Bayrou, le nouveau chef de l’exécutif, a récemment approuvé l’accord signé à la mi-novembre par les partenaires sociaux concernant les nouvelles dispositions de l’indemnisation des demandeurs d’emplois.

À partir du 1er janvier 2025, cet accord entrera en vigueur pour une durée de 4 ans. Les chômeurs seniors, dont la recherche d’emploi est reconnue comme étant plus complexe, bénéficieront d’une durée d’affiliation allongée.

Les chômeurs de 55 et 56 ans bénéficient de la durée maximale d’indemnisation (auparavant réservée aux 53-54 ans). Les demandeurs d’emplois de 57 ans conservent une affiliation de 27 mois (comme c’était le cas auparavant pour les plus de 55 ans) ; Les chômeurs de 53 et 54 ans seront, eux, assujettis au régime commun de 18 mois d’indemnisation.

Nouveau mode de calcul de l’allocation de retour à l’emploi

À cause de la réforme des retraites, entrée en vigueur en 2023, et du report de l’âge légal de départ, les seniors qui bénéficiaient auparavant du maintien de l’ARE jusqu’à l’âge de la retraite à taux plein (fixé à 62 ans avant la réforme) devront désormais attendre 64 ans.

Le montant de l’allocation de retour à l’emploi ne va plus être calculé de façon journalière, mais sur une durée fixe de 30 jours (autrement dit de manière mensuelle). Une modification de calcul qui va « faire perdre 5 à 6 jours d’indemnisation par an ».

France Travail : ces chômeurs seniors « privés » de leur allocation de retour à l’emploi ou ARE en 2025

Il est à noter que les chômeurs seniors approchant l’âge légal de départ pourront perdre leur ARE, versée par France Travail en 2025 « s’ils ne lui fournissent pas une attestation de régularisation de carrière (ARC) », relaie Marianne.

Le document servira à vérifier « les trimestres de cotisation retraite manquants pour liquider leur pension à taux plein ». Dès lors que les demandeurs d’emploi seniors « aient validé suffisamment de trimestres, ils n’ont légalement plus droit à une allocation chômage«. Et par conséquent, plus d’ARE.

Sauf que pour avoir cette attestation, les chômeurs seniors doivent souvent attendre plusieurs mois avant que les caisses de retraite ne leur délivrent le document. Résultat : beaucoup pourraient « se retrouver sans ressources ».

En effet, comme expliqué par Marianne, la Carsat doit habituellement prendre contact avec les administrations étrangères, afin de reconstituer vos droits à la retraite.