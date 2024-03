Employés, découvrez le classement des banques qui facturent les frais les plus bas pour les employés en 2023. Décryptage.

« Les tarifs bancaires sont en hausse en 2024″.

Comme précisé dans les colonnes du tf1info, « les prix des produits alimentaires ne sont pas les seuls à augmenter. Ceux des banques aussi« . Et pour cause : une étude de l’Observatoire des tarifs bancaires (OTB) révèle qu’une « large majorité des tarifs bancaires sont en hausse en 2024″.

D’après le CCSF, instance de concertation chargée de proposer des mesures destinées à améliorer les relations entre les établissements financiers et leurs clients, les tarifs moyens de huit services vont connaître une augmentation cette année, allant de 0,01 euro à 0,82 euro (+ 0,13 % à + 3,70 %).

Conseils de l’Association CLCV pour réaliser des économies.

« ll est important de lister ses besoins, de lister ses opérations et de comparer les établissements bancaires car le coût d’un même panier de service peut varier du simple au double d’une banque à une autre« , conseille au micro de tf1info, Sandrine Perrois, juriste au sein de l’Association nationale de consommateurs et usagers (CLCV). « Au sein de son établissement, il faut regarder si on a la bonne formule », poursuit-elle.

Frais bancaires 2023 : découvrez les banques les moins chères pour les employés

Avis aux employés, Capital et le comparateur Panorabanques vient de dévoiler son classement 2023 des frais bancaires. L’occasion de se renseigner sur les banques les moins chères du marché français.

Ils ont pour cela analysé les plaquettes tarifaires de plus de 100 banques. Pour chaque établissement, les prix à la carte et ceux des forfaits ont été comparés pour 7 profils différents. Le moins cher entre les deux options a été retenu.

Le profil employé peut respirer un peu : la hausse moyenne des tarifs bancaires n’a augmenté de seulement 1,7 % cette année, pour un total de 182 euros par an, restant ainsi en dessous du plafond de 2 % promis par les banques.

Les banques en ligne dominent le classement, avec Boursorama, Fortuneo et BforBank en tête, avec des frais annuels de seulement 20,3 euros. Seule la Banque coopérative (avec 113 euros par an) parvient à rivaliser avec ces offres.

La Banque postale et LCL se situent juste à la limite du top 10, avec des frais annuels de 147,9 euros et 167 euros respectivement.

Le Crédit agricole se distingue en plaçant deux tiers de ses caisses régionales en tête de tableau, tandis que la Caisse d’épargne et le Crédit mutuel peinent à proposer des frais compétitifs.

SG et le CIC imposent plus de 200 euros de frais aux employés, tandis que chez BNP Paribas, il faut dépenser plus de 250 euros par an, faisant d’elle la 4e banque la plus chère du marché.

Les caractéristiques du profil.

Voici le profil de l’employé :

Utilisation d’une carte bancaire Visa internationale ou Mastercard à débit immédiat.

Visa internationale ou Mastercard à débit immédiat. Dépenses mensuelles par carte de 500 euros et revenus mensuels de 1 500 euros.

5 retraits (dont 3 déplacés) par mois au distributeur automatique.

Aucune dépense à l’étranger hors zone euro.

Récupération de 2 chéquiers en agence.

Autorisation de découvert personnalisée.

4 incidents produisant à chaque fois deux commissions d’intervention et un découvert non autorisé de 500 euros sur 10 jours. Réception de 2 lettres d’information pour compte débiteur non autorisé.

Abonnement Internet.

Mise en place d’un virement permanent et 12 virements périodiques par an initiés via Internet.

8 virements occasionnels initiés par Internet.

Mise en place de 3 prélèvements et 36 prélèvements mensuels provenant d’organismes privés.