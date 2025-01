Vous avez une maigre pension et rencontrez des difficultés financières ? Ne restez pas sans rien faire ! Découvrez les aides sociales existantes pour les petites retraites afin de soulager votre budget et arrondir vos fins de mois difficiles.

publicité

« Sans les enfants pour nous aider de temps en temps, on n’y arriverait pas du tout »

Qu’est-ce qu’on entend par une petite retraite en France ? Ce terme fait référence aux personnes percevant une pension mensuelle « d’un montant inférieur à 1 352 € pour une personne seule (et de moins de 2 100 € pour un couple) », relaie Boursorama.

Ce montant vaut autant pour les salariés du public que du privé, dans le cadre des régimes de base et complémentaires, peut-on y lire.

« Si nous n’avions pas les enfants pour nous aider un peu de temps en temps, on n’y arriverait pas du tout », témoigne auprès d’Ouest France, Jackie Fontaine, 72 ans.

publicité

L’ancien plaquiste gagne 1 150 € (retraite de base et complémentaire comprises), sa femme touche un peu moins de 1 170 €. Le couple de retraités « peine à boucler les fins de mois, leurs retraites étant leur seule source de revenus ». « Nous, les petites retraites, on ne s’en sort pas bien », admet Jackie.

« On se prive sur des choses pour tenir jusqu’à la fin du mois. »

Question courses, « aucun extra, on va dans le bas de gamme », confie Brigitte Fontaine. « Moi qui étais très viande, maintenant je me dis que ce n’est pas forcément nécessaire au quotidien, regrette-t-elle. Des desserts, il n’y en a pas tous les jours à la maison. On se prive sur des choses comme ça pour essayer de tenir jusqu’à la fin du mois. »

Plusieurs dispositifs existent pour les retraités à faible pension comme c’est le cas de Brigitte et Jackie. Découvrez ces aides sociales pour les petites retraites conçues pour vous soutenir dans vos fins de mois difficiles.

Fins de mois difficiles pour les petites retraites : découvrez les aides sociales disponibles

Dans le cadre du logement, les seniors dans cette situation peuvent compter sur l’Aide personnalisée au logement ou APL. Les personnes qui sont non éligibles à l’APL peuvent se tourner vers l’Allocation de logement sociale (ALS), l’Allocation de logement familiale (ALF), ou l’Aide sociale à l’hébergement (ASH) pour ceux qui optent pour un hébergement en établissement.

Pour compléter les retraites les plus modestes, il y a aussi l’Allocation de solidarité aux personnes âgées ( ASPA). « Le montant ASPA 2025 à taux plein est de 1 034,28€ par mois pour une personne seule et de 1 605,73€ pour un couple », indique le site spécialisé Aide-Sociale.fr.

Attention toutefois, retenez que les « sommes versées pour l’Aspa sont récupérées après le décès de la personne qui a reçu l’Aspa » à condition que « l’actif net de la succession est au moins égal à un certain montant », souligne le site service-public.fr.

Parmi ces aides sociales, on retrouve également l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA), en cas de dépendance, ou l’Allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) ou encore l’Allocation simple d’aide sociale pour personnes âgées (ASASPA).

La Complémentaire santé solidaire peut être un soutien pour les petites pensions. Elle leur permet de faire face à leurs frais de santé.