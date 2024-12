Fin du Livret A à 3% : découvrez ce Livret d’épargne le plus rentable de 2025 (18,6 millions Français y sont éligibles)

Que faire de son argent quand le Livret A baissera en février ? « Qu’anticiper pour l’année prochaine ? » Quel sera le Livret d’épargne réglementé le plus rentable en 2025 ? On vous aide à y voir plus clair.

Fin du Livret A à 3% : découvrez ce Livret d’épargne le plus rentable de 2025

Sauf surprise (ce qui est peu probable), le blocage du taux du Livret A à 3% nets décidé il y a 2 ans prendra fin en 2025. Oui, le taux de rémunération de votre produit d’épargne préféré va passer à 2,5%. Où donc placer votre argent pour espérer une meilleure rentabilité ?

Pourquoi pas dans ce Livret d’épargne sans risque considéré comme étant le plus rentable en 2025 ? De plus, il est accessible à une large majorité de Français, soit quelque 18,6 millions, selon les chiffres de la Banque de France. On vous en dit plus à son sujet.

Il s’agit du Livret d’épargne populaire (LEP) servant actuellement un taux très attractif, soit 4%… D’ailleurs, les épargnants ont encore plus d’un mois devant eux pour maximiser leurs intérêts avant la prochaine révision.

Règle de calcul…

Le taux du LEP sera donc abaissé à 3% le 1er février 2025, en application de la règle le liant au taux du Livret A, attendu à 2,5% (car il est toujours 0,5% au-dessus du Livret A). Le livret d’épargne populaire est en effet destiné aux personnes à ressources modestes. Le but est de favoriser l’épargne des ménages.

Le LEP a connu un pic à 6% nets il y a un an. Avec un taux passé de 6% à 4%, assure le magazine Capital, ce livret profite toutefois d’une meilleure rémunération réelle en janvier 2025 (par rapport en janvier 2024) grâce à la maîtrise de l’inflation.

Fonctionnement de ce super Livret

Rappelons que le plafond du livret d’épargne populaire est aujourd’hui fixé à 10 000 € depuis le 1er octobre 2023. « Un montant composé des versements que vous avez effectués et des intérêts déjà capitalisés », souligne le site service-public.fr. Une fois le plafond atteint, peut-on y lire, le livret continue de porter des intérêts mais tout versement supplémentaire est interdit ».

Combien de produits peut-on posséder par foyer ?

Pour ouvrir un LEP, il faut respecter un certain niveau de plafonds de revenus. En 2024, c’est votre revenu fiscal de référence de l’année 2022 (mentionné sur votre avis d’imposition 2023) ou votre revenu fiscal de référence de l’année 2023 (avis d’imposition 2024) qui est pris en compte.

Chaque contribuable n’est autorisé qu’à détenir un seul livret d’épargne populaire. Il peut toutefois « y avoir 2 LEP au sein d’un foyer fiscal (un livret pour vous et un autre pour votre époux(se) ou partenaire de Pacs) », indique également le site officiel de l’administration française.