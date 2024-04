Fin des tickets restaurants ? Salariés et restaurateurs les boudent

Avec de nombreuses voix contre, les tickets restaurants vont-ils pouvoir encore perdurer dans les années à venir ? Le point sur la question.

Mise en place depuis 2022, les tickets-restaurant étaient supposés prendre fin le 31 décembre dernier, avant d’être prolongés d’un an sur un vote du Sénat. Ce dispositif attribué aux salariés par leur entreprise serve souvent pour des achats alimentaires visant à préparer leurs repas.

Les entreprises prennent généralement en charge 50 à 60 % de ces dispositifs.

Une réforme qui fait beaucoup parler…

Cet avantage fera d’ici peu, l’objet d’une réforme. Les conclusions sont attendues d’ici la fin de ce mois d’avril. Elle s’annonce comme un chantier complexe. L’objectif affiché du Ministère est de pouvoir adapter ces titre restaurant aux usages.

« Elle doit (avant tout) rester un élément de pouvoir d’achat« , précise Le Parisien. Difficile par conséquent, d’imaginer un plafond en dessous de 25 €. « Ce serait très mal perçu par les salariés », reconnaît Bercy.

Une enquête, réalisée à la demande de la commission nationale des titres restaurant (CNTR), montre l’attachement des salariés à pouvoir payer leurs courses alimentaires avec ces tickets, révèle le quotidien francilien. 96 % des employés ont révélé « souhaiter que cette mesure soit pérennisée ».

« 6 employés sur 10 préparent leur repas au domicile pour déjeuner sur leur lieu de travail»

Et pour cause, peut-on y lire, « 6 salariés sur 10 préparent leur repas au domicile pour déjeuner sur leur lieu de travail, tel qu’expliqué par Thomas Genty, de ViaVoice, l’institut qui dirige l’enquête. En province, ils sont même deux sur trois. Il y a sûrement un effet inflation. »

En effet, 75 % des bénéficiaires de titres restaurants déclarent avoir modifié leurs pratiques alimentaires à la pause déjeuner.

Une augmentation du nombre de salariés qui cuisinent leur repas du midi à la maison a été notée. 45 % des répondants indiquent qu’ils préparent désormais eux-mêmes leur déjeuner.

Près de la moitié des salariés affirment que leur pause déjeuner dure désormais entre trente minutes et une heure, contre une heure et plus auparavant.

Fin des tickets restaurants ? Salariés et restaurateurs les boudent

« Les professionnels, au départ hostiles, s’y sont résolus, moyennant des conditions toujours en discussion avec Bercy« , soulignent nos confrères du Parisien.

Selon l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie, « les restaurateurs enregistraient un manque à gagner de près de 200 millions d’euros en 2023 ». D’où leur réticence face à la pérennité des tickets-restaurant. Celle-ci affecte également certains salariés.

Ce dispositif n’est pas toujours aussi avantageux pour les principaux intéressés. Ils paient entre 40 à 50 % de ces tickets restaurants en plus de cotisation sociale sur ces sommes. Leur salaire net revient donc moins élevé.