Fin de la taxe sur les billets d’avion : découvrez combien allez-vous recevoir comme trop-perçu des compagnies aériennes

Bonne nouvelle pour de nombreux voyageurs ! La fin de la taxe sur les billets d’avion ouvre droit à des remboursements de trop-perçu de la part des compagnies aériennes : voici combien vous allez recevoir.

Air France, French Bee, Corsair… Ces compagnies aériennes qui ont majoré par anticipation la taxe de solidarité perçue sur les billets d’avion (ou la fameuse TSBA) doivent désormais rembourser leurs clients. Sont concernés les passagers qui ont effectué la réservation de leurs billets pour le début d’année prochaine.

En effet, de nombreuses compagnies aériennes exploitant des lignes depuis la France n’ont pas attendu l’adoption définitive du budget pour impacter cette augmentation sur les prix de leurs billets pour toute réservation à partir du 1ᵉʳ janvier.

Pourquoi ce rétropédalage ?

Comme expliqué dans un reportage de TF1info, « la chute du gouvernement Barnier a porté un coup d’arrêt au PLF 2025 » et donc à l’une de ses mesures phares : le triplement de la taxe de solidarité sur les billets d’avion.

Mais en attendant, l’heure est aux remboursements. Corsair est « en train de lever l’application de cette taxe« , confirme une porte-parole de la compagnie spécialisée dans les liaisons ultramarines et africaines à l’Agence France Presse. « Nous nous engageons à rembourser les clients du trop-perçu« .

Air France-KLM promet « une régularisation pour que le montant collecté soit égal au montant effectivement dû au titre de la TSBA ». « Les remboursements seront priorisés en fonction de la date du départ des clients », assure la compagnie nationale.

« Tous nos clients seront remboursés jusqu’au dernier centime, grosse somme ou non »

« Tous nos clients concernés seront remboursés jusqu’au dernier centime, que ce soit une grosse somme ou non », soulignait auprès du magazine Capital une autre compagnie.

Le groupe Air France-KLM (y compris Transavia) a d’ores et déjà appliqué la surtaxe dans le prix des billets au départ de la France (pour 2025), achetés entre le 24 octobre et le 6 décembre 2024 (à partir du 28 octobre pour Transavia).

Chez Corsair, sont concernés ceux qui ont « réservé du 24 octobre au 7 décembre 2024 à minuit pour des vols en 2025 ».

Pour Air Caraïbes et French Bee, uniquement les clients $ ayant effectué une réservation du 31 octobre au 6 décembre à 7 h auront droit à ce remboursement de trop-perçu lié à la fin de la taxe sur les billets d’avion. Reste à savoir combien allez-vous recevoir de la part de toutes ces compagnies aériennes.

Si vous avez voyagé en Europe ou sur un vol domestique, le trop-versé est de 6,87 euros en classe économique et de 9,73 euros en Première ou classe affaires.

Vols de moins de 5 500 km hors UE : 7,49 € en classe économique et 16,93 € en classe affaires. Vols de plus de 5 500 km : entre 32,49 € et 56,93 € selon la classe. La question est maintenant de savoir si son abandon sera temporaire ou définitif.