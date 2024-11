Fin de la réduction d’impôt Ehpad : place au crédit d’impôt ! Ce que ça change pour les résidents et leurs familles

Vers le changement radical de la réduction d’impôt des personnes en Ehpad ou en unité de soins de longue durée (USLD) au crédit d’impôt ?

À qui s’adresse principalement cet avantage fiscal ?

Étant donné que les seniors qui vivent en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ou en résidence autonomie ont des impôts à payer, ils sont éligibles à une réduction d’impôt.

Il n’y a aucune condition d’âge pour bénéficier de cette réduction d’impôt. Il faut tout simplement « avoir des frais liés à la dépendance (c’est-à-dire l’accompagnement par du personnel formé pour l’aide à la toilette, aux déplacements, etc. ) ».

Les montants pris en considération pour le calcul de cet avantage fiscal portent sur les dépenses supportées au cours de l’année précédant l’année de déclaration.

« Les frais d’hébergement » entrent également dans le calcul de cet avantage fiscal.

Case à retenir lors de la déclaration de revenus

Comme souligné sur le site pour-les-personnes-agees.gouv.fr, « le montant des dépenses de dépendance et des frais d’hébergement payés en 2023, après déduction éventuelle du montant des aides perçues, doit être indiqué en lignes 7CD/7CE de la déclaration 2042RICI.»

Vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôt de « 25% sur vos dépenses réalisées, retenues dans la limite de 10 000 € par personne hébergée, jusqu’à un maximum de 2 500 € par an et par personne », indique le site des impôts.

Il faut par ailleurs « déduire de ces montants les aides perçues pour régler ces dépenses : aides au logement et allocation personnalisée d’autonomie (APA).»

Exemple-type

Supposons qu’en 2023, Marie-claude a payé 8 000 euros de frais d’hébergement et de dépendance après déduction des aides au logement et l’APA perçues.

Durant la campagne de déclaration de revenus 2023, elle devrait déclarer cette dépense à la ligne 7CD de la déclaration n°2042RICI.

Le montant de son impôt sur les revenus (IR) de 2023 s’élève à 500 euros. Grâce à ses 8 000 euros de coût d’hébergement, Marie-Claude peut donc « bénéficier jusqu’à 2 000 euros de réduction d’impôt (soit 25 % des 8 000 euros payés)».

Comme expliqué sur le site officiel d’information pour les personnes âgées et leurs aidants, la contribuable « paiera donc 0 euro d’impôt après la réduction. Le montant de réduction d’impôt non utilisé n’est pas remboursé».

Fin de la réduction d’impôt Ehpad : place au crédit d’impôt ! Ce que ça change pour les résidents et leurs familles

Comme rapporté par le magazine Capital, l’Assemblée nationale a adopté, en octobre dernier, la transformation de la réduction d’impôt pour les frais de dépendance et d’hébergement en Ehpad en crédit d’impôt.

L’idée, souligne la députée socialiste Christine Pirès-Beaune, est de permettre aux personnes non imposables d’avoir la possibilité de recevoir de l’argent du fisc.

« On ne peut pas, dans un même Ehpad, avoir des gens qui ont une retraite de 3 000 euros qui n’ont donc pas besoin d’une aide fiscale (…) et, à côté, des gens qui ont moins de 1 000 euros de retraite, et qui n’ont pas cette aide fiscale», plaidait-elle devant les parlementaires et ministres présents dans l’hémicycle.

« Quand vous êtes à domicile, vous avez droit à ce crédit d’impôt (…) Il y a une inégalité entre les gens qui sont en établissements et les gens qui sont à domicile», abonde Nicolas Sansu, député du Cher.