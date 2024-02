La circulation de faux billets en euros est toujours d’actualité. Zoom sur ces coupures les plus souvent falsifiées.

Plus de 467 000 contrefaçons de billets ont été interceptées en circulation.

Il y a de quoi s’inquiéter sachant que les chiffres repartent à la hausse. Si l’on tient compte des chiffres de la Banque centrale européenne, le nombre de faux billets retiré a bondi en 2023, soit d’un quart de plus qu’en 2022. Il est question de « plus de 467 000 faux billets » selon le magazine Capital.

«En 2023, tempère la BCE, seuls 16 billets contrefaits ont été détectés par million de coupures authentiques en circulation (contre 13 billets en 2022, NDLR) ce qui représente l’une des proportions les plus faibles ».

Il existe toutefois des moyens simples permettant de détecter ces fausses coupures grâce à la technique d’identification «toucher, regarder, incliner».

«Nos concitoyens ne doivent (donc) pas se préoccuper outre mesure de la contrefaçon, mais ils doivent rester vigilants.»

Une «nouvelle série de billets de pointe » en cours de préparation.

En réponse à ce fléau, de nouveaux billets européens vont venir remplacer la série de billets de la collection «Europe» (2013).

Comme expliqué en juillet dernier par Fabio Panetta, membre du directoire de la BCE, il s’agit d’une «nouvelle série de billets de pointe permettant d’empêcher la contrefaçon et de réduire l’incidence sur l’environnement». Des billets « plus sécurisés, efficaces et durables».

Faux billets : découvrez ces coupures les plus imitées

En attendant que tout cela ne se mette en place, voici les faux billets les plus répandus.

En effet, si les huit coupures émises par la BCE sont toutes concernées, certaines font l’objet de beaucoup plus de falsifications par rapport à d’autres. « 7 sur 10 des plus de 467 000 faux billets interceptés ont été ceux de 20 et de 50 euros ».

Le billet de 50 euros figure à la première place de ce classement, comptant « 4,8 % de coupures frauduleuses de plus que celle de 20 euros, pour terminer à 38,4 % », relaie CNews. « Sur un échantillon de fausses coupures, 34% afficheront une valeur de 20 euros, soit un tiers d’entre elles« , peut-on également y lire.

La coupure de 100 euros se trouve à la 3e place du podium avec « une fréquence d’apparition d’un peu plus d’une sur dix lors des saisies (11,7%) ». Elle est dix fois plus présente que sa contrepartie de 500 euros.

La coupure de 10 euros est retrouvée dans 8,4% des cas. Qu’il s’agisse de l’ancienne édition du billet de 200 euros ou de sa nouvelle version, elles rejoignent toutes deux le Top 5 du classement, soit 4,5% des billets retirés de la circulation pour fraude.

Le billet de 500 euros est la coupure la moins sujette à la contrefaçon (1,2% des saisies). À l’autre extrémité de l’échelle de valeur, la coupure de 5 euros affiche le plus faible taux de falsification, avec seulement 1,8% des saisies en 2023.

Les faussaires semblent peu intéressés par des montants aussi modestes.