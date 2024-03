Faut-il vider son Livret A avec la hausse des taux d’assurance vie en 2024 ?

Ne serait-il pas plus judicieux de transférer son argent sur un Livret A vers l’assurance vie, avec la hausse des taux ? Le point sur la question.

Performances 2023 dévoilées.

2023 est visiblement l’année du retour tant attendu du rendement sur les fonds euros des contrats d’assurance vie. Si les experts tablaient sur un taux d’intérêt moyen servi sur les supports à capital garanti de 2,50%, certains assureurs ont fait beaucoup mieux !

C’est le cas par exemple du tout récent fonds euros du groupe Corum (en tête de classement, NDLR) avec un taux d’intérêt très canon qui atteint 4,45% (rendement annualisé net de frais de gestion, mais avant prélèvements sociaux (17,2%) et fiscalité éventuelle).

Les autres assureurs ne sont pas en reste, avec des performances qui dépassent de loin la moyenne attendue, et, qui vont même au-dessus du taux de 3% du Livret A (bloqué jusqu’au 31 janvier 2025). C’est le cas du contrat d’assurance vie du courtier Placement-direct.fr, qui affiche 4,10% pour son fonds euros.

Un autre exemple : la mutuelle Garance qui enregistre un taux de 3,50% sur son contrat Garance Epargne (pour l’exercice écoulé). Où se situe votre contrat d‘assurance vie ? A-t-il également profité de la remontée des rendements ?

Et en 2024 ? Quelle est la tendance ?

Pour 2024, estime l’économiste Philippe Crevel, « le rendement des fonds euros des contrats d’assurance vie devrait, quant à lui, augmenter en 2024 rendant ce produit plus compétitif ».

Doit-on transférer tout l’argent sur son Livret A pour tout miser sur l’assurance vie en 2024 ?

Match entre Livret A et assurance vie.

Si vous cherchez un placement à court terme, il vaut mieux opter pour le Livret A : zéro fiscalité appliquée et pas de risque pour votre épargne. Le plafond de versement est d’ailleurs fixé à 22 950 €.

L’encours moyen d’un Livret A n’était seulement qu’à 6 351 €, fin 2022. Seuls 9,6% des titulaires étaient au plafond.

Avec l’assurance vie, il n’existe certes pas de plafond de versement mais retenez toutefois qu’elle est « soumise à fiscalité en cas de retrait ». Ce n’est qu’au-delà de 8 ans que l’épargnant puisse profiter d’un abattement fiscal annuel de 4 600 € pour une personne seule.

Certains contrats imposent un plafond de versement sur le fonds en euros, dont le capital est garanti.

Si en revanche, vous cherchez à capitaliser à long terme pour votre retraite ou pour préparer votre succession, l’assurance vie est la solution idéale. Sa fiscalité est réduite sur la transmission d’un patrimoine financier en cas de décès du souscripteur pour les versements effectués avant 70 ans.

Contrairement aux sommes déposés sur un Livret A qui, entrent, elles, dans la succession, les héritiers sont soumis à des droits de succession.

Faut-il vider son Livret A avec la hausse des taux d’assurance vie en 2024 ?

« Les produits ont des caractéristiques très différentes en termes de liquidité, de durée de placement et fiscales également. Le choix entre Livret A et assurance vie va dépendre de l’âge des épargnants, de leurs projets, du besoin ou pas d’avoir accès à ses fonds de façon instantanée et de leur patrimoine », précise Cyril Blesson, du cabinet Pair Conseil.

Pour les contrats Séquoia de la banque SG (jusqu’à 3,73%), Cachemire 2 Série 2 de La Banque Postale (jusqu’à 3,80%) ou encore Multiplacements 2 de BNP Paribas (jusqu’à 5%)… Avoir une part plus ou moins importante d’unités de compte au sein de son contrat d’assurance vie fait profiter de « taux bonifiés, , supérieurs au taux du Livret A. »

Le Livret A comme l’assurance vie offrent des avantages certains. Le mieux est de les combiner. Les experts recommandent de placer entre 2 et 6 mois de revenus ( disponible à tout moment ) sur le Livret A.