Faut-il s’en alarmer ? Un financier de renom prédit un krach boursier comparable à 1929

Un financier, dont la réputation n’est plus à faire, a jeté un pavé dans la mare en prédisant un krach boursier d’une ampleur comparable à celui de 1929. Faut-il s’en inquiéter ? La question brûle les lèvres de tous les investisseurs, petits et grands.

«Nous vivons une époque très dangereuse, car jamais une bulle en Bourse ne s’était reformée aussi rapidement», alerte Marc Touati, président d’ACDEFI et chroniqueur pour le magazine économique Capital.

Le financier met en garde contre un éventuel krach en Bourse tout aussi historique que celui de 1929. Rappelons que « la crise de 1929 a été l’une des plus violentes qu’ait connues l’économie mondiale », indique le site lafinancepourtous.com.

Baptisé « jeudi noir », cette crise « a provoqué un ralentissement économique profond au cours des années 1930″ qui s’est propagé à l’échelle mondiale, plongeant la planète dans une décennie de misère et de chômage.

Cette crise, partie des USA, a favorisé l’arrivée au pouvoir d’Adolf Hitler en 1933 (nazisme) « et constitue l’une des causes de la Seconde Guerre mondiale (1939-1945) », Précise le site spécialisé.

« Les records historiques atteints récemment par la plupart des grands indices actions occidentaux ne préfigurent-ils pas l’avènement d’un krach en Bourse ? », s’interroge l’économiste.

Euphorie aveugle.

L’euphorie actuelle rappelle étrangement les périodes d’avant 1929 et 2008, deux années marquées par des krachs massifs. Plusieurs facteurs alimentent les inquiétudes.

Depuis 2009 aux États-Unis, 2015 dans la zone euro et 2020 à travers le monde, les marchés financiers ont été inondés de liquidités par les politiques monétaires accommodantes des banques centrales. Cette « exubérance des planches à billets », comme la nomme l’économiste, a eu un effet anesthésiant sur les marchés, les rendant aveugles aux crises qui se sont succédées.

« Crises grecques, crises chinoises, Brexit, coronavirus, guerre en Ukraine, flambée inflationniste »… Rien n’a semblé « capable de stopper la frénésie de la Bourse », peut-on lire dans Capital.

L’intelligence artificielle : Bulle ou révolution ?

Pour Marc Touati, « nous vivons certainement une époque formidable, mais aussi très dangereuse ».

« Certains veulent faire croire que cette flambée n’a aucune raison de s’arrêter ! Et ce, notamment grâce à la révolution technologique de l’Intelligence Artificielle (IA). Si cette dernière est indéniable, il faut néanmoins reconnaître qu’elle a suscité une nouvelle bulle »

Les dangers qui pèsent

Voici quelques-uns des dangers qui pèsent sur la Bourse : « Risque de crise sociétale et de « shutdown » aux États-Unis, risques bancaires, croissance mondiale faiblarde en 2024, inflation persistante, taux d’intérêt obligataires élevés, poursuite de l’explosion des dettes publiques en France, risque de crise sociétale et politique dans l’Hexagone et dans toute la Zone Euro ».