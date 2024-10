Voici cette heure à laquelle il est judicieux de mettre en marche son lave-linge pour réduire sa facture d’électricité ! L’équipe rédactionnelle de CafeBagdad vous donne plus de détails dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

« Une source importante de consommation d’électricité et d’eau »

Le saviez-vous ? Il se vend jusqu’à 3 millions de lave-linge par an. Des millions de ménages français ne peuvent aujourd’hui se passer de la machine à laver, bien que cet indispensable constitue « une source importante de consommation d’électricité et d’eau », rappelle RMC Conso.

« 183 cycles de lavage par an » par ménage français

Comme expliqué par l’agence pour la transition écologique (ADEME) auprès de RMC Conso, chaque foyer effectue à peu près « 183 cycles de lavage par an à différentes températures ».

En matière de consommation, un cycle équivaut à environ 50L d’eau et 1 kWh d’électricité. Sur un an, chaque ménage dépense en moyenne « 191 kWh, puis 16 kWh par mois et 0,5 par jour« , indique l’agence.

Selon Florence Clément, responsable de l’information à l’Ademe, plus on opte pour une haute température, « plus la consommation électrique sera élevée. Un lave-linge à 30 degrés consomme 3 fois moins d’énergie qu’une machine à 90 degrés et 2 fois moins qu’à 60 degrés ».

En gros, la consommation d’une machine à laver dépend réellement de l’utilisation qu’on en fait.

Facture d’électricité : saviez-vous qu’il existe une heure parfaite pour utiliser sa machine à laver pour payer moins cher ?

Pour payer moins cher, l’idéal est de s’en tenir aux heures creuses. Il faut, pour cela, avoir opté pour un contrat HP/HC. « En dehors des heures « pleines« , le prix du kWh est moins élevé ».

Le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité en France, Enedis, se charge de définir ces plages horaires qui vous sont communiquées lors de la souscription du contrat.

Les heures creuses diffèrent en fonction de votre commune. Il existe 8 heures creuses par jour. Elles vont de « 22h à 6h pour la grande majorité des usagers et entre « 12h et 17h ou 20h à 8h » pour 40% des clients.

« C’est à ce moment qu’il est plutôt conseillé de lancer ces machines », recommande Florence Clément.

« 25% moins cher«

Le prix du kwh est de « 25% moins cher » pendant les heures creuses que durant les heures pleines, selon le comparateur d’électricité Selectra.

Pour en jouir, il faut absolument en faire la demande à votre fournisseur. C’est l’option idéale pour baisser votre facture.

Dans la mesure du possible, reportez de préférence l’utilisation de tous vos appareils électroménagers voraces en énergie durant vos heures creuses.