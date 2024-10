Facture d’électricité : cette technique rapide et facile à faire peut vous faire réaliser 30 € d’économies par mois

Cette astuce des plombiers ultra-efficace peut vous faire économiser jusqu’à 30 euros par mois sur votre facture d’électricité. On vous explique tout.

Connaissez-vous réellement la consommation de vos appareils à la maison ?

Pour limiter au mieux votre consommation, « il est indispensable d’identifier vos appareils électroménagers particulièrement gourmands en énergie », recommande le site du Ministère de l’Économie.

Pour vous aider, l’Ademe a d’ailleurs établi un classement des équipements, du plus énergivore au moins énergivore, en fonction de leur consommation en kilowattheure :

Combiné réfrigérateur + congélateur : environ 350 kWh/an

Congélateur : environ 300kWh/an

Sèche-linge : environ 300 kWh/an

Téléviseur : environ 190 kWh/an

Lave-vaisselle : environ 190 kWh/an

Réfrigérateur : environ 170 kWh/an

Plaques de cuisson vitrocéramique : environ 160 kWh/an

Four : plus de 150 kWh/an

Lave-linge : environ 100 kWh/an

Micro-ondes : environ 40 kWh/an.

source : Ademe

Les bonnes pratiques recommandées par le gouvernement

Lorsque vous achetez vos appareils, assurez-vous d’opter pour la capacité qui convient à vos besoins.

Veillez également « à les éloigner des sources de chaleur » pour garder leur performance et augmenter au maximum leur durée de vie.

Pendant la cuisson de vos aliments, pensez à « mettre un couvercle sur l’eau qui bout ou cuire plusieurs plats » simultanément dans le four afin d’économiser davantage l’électricité.

« Pour une meilleure performance de votre lave-vaisselle, il est recommandé de « bien enlever les miettes des assiettes ».

Choisir un programme « éco » fait déjà consommer « jusqu’à 45 % moins d’électricité qu’un programme intensif ».

Entretenir régulièrement votre lave-vaisselle (filtre, niveau de sel, tuyaux, etc.). Même chose avec votre machine à laver. Après lavage, privilégiez le séchage à l’air libre.

Concernant vos appareils connectés (ordinateurs, télévisions, imprimantes, photocopieurs, équipements multifonctions, etc.), évitez de les laisser allumer toute la journée.

Ayez toujours le bon réflexe de « débrancher vos appareils à la mise en veille ».

Comme souligné sur le site gouvernemental, « éteindre les veilles peut permettre d’économiser jusqu’à 15 % de la facture d’électricité (hors chauffage et eau chaude), soit plus de 100 € par an ».

Cette astuce avec votre chauffe-eau qui fait la différence

Il est d’ailleurs vivement conseillé d’isoler son chauffe-eau, notamment à cette période de l’année où le froid fait son retour. Selon les plombiers-chauffagistes, c’est une façon de maintenir « l’eau chaude plus longtemps dans le ballon ».

Comment s’y prendre ? Prenez deux couvertures de survie. Accrochez l’une d’elle, face argentée contre le ballon d’eau avec du scotch. Recouvrez ensuite ladite couverture par deux couches de papier bulle.

Ajoutez une seconde couverture, toujours du même côté. Attachez le tout avec du fil de fer. Pourquoi le côté argenté ? Car celui-ci « va refléter la chaleur ». Voilà qui va permettre de tenir au chaud à l’intérieur du ballon d’eau chaude.

Facture d’électricité : cette technique rapide et facile à faire peut vous faire réaliser 30 € d’économies par mois

Pour faire plus simple, il est aussi possible de faire installer un film isolant autour de votre ballon d’eau chaude et cumulus. Vous pouvez en trouver pour 50 € dans les magasins de bricolage.

Cet accessoire vous permet d’économiser jusqu’à 5 kWh par jour, soit « jusqu’à 30 € par mois en hiver ».