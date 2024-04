Et non, ce n’est pas de la science-fiction ! Plus besoin de votre carte bancaire pour payer vos achats, votre main suffit. On vous explique tout dans les lignes qui suivent…

Exit la carte bancaire, votre paume de main suffit pour régler vos achats !

En effet, le paiement se fera uniquement par la paume de la main. Rassurez-vous, il n’est pas question de vous planter une puce sous la peau.

Comme expliqué sur le site de tf1info, « le capteur ajouté au terminal de paiement reconnaît l’empreinte et le système veineux sous la paume de votre main ».

« Il arrive qu’on perde du temps avec la carte bleue, le paiement sans contact refusé au bout d’un certain nombre de paiements, le smartphone qui ne marche pas tout le temps… C’est vrai que si on a la possibilité de diminuer le temps d’attente, c’est positif« , réagit un pharmacien à ce sujet.

Pourquoi la main ? Tout simplement parce que le schéma veineux qui traverse la main est « unique pour chacun d’entre nous », même pour les jumeaux.

« La reconnaissance biométrique pour la main passe par la reconnaissance des vaisseaux sanguins de la main. On vérifie que c’est bien une main vivante, que le sang circule bien« , abonde Corinne Hénin, experte en cybersécurité.

Que votre main soit mouillée ou blessée, le paiement passe toujours.

Un procédé déjà présent dans certains pays

Ce moyen de paiement existe déjà dans d’autres pays comme les États-Unis ou encore la Chine. Plusieurs enseignes du groupe Amazon sont d’ores et déjà compatibles avec ce procédé.

Après « enregistrement de vos informations personnelles et identifiants bancaires », le tour est joué.

Il vous suffit ensuite « de passer votre main au-dessus du dispositif dans les magasins de l’enseigne (…) La somme est déduite automatiquement de la carte bancaire, et la facture est envoyée par courriel ».

Une technologie qui divise…

« C’est efficace. L’avantage, c’est de pouvoir sortir sans faire la queue à la caisse« , se réjouit d’ailleurs un consommateur. Pour en profiter, il faut tout d’abord créer un compte Amazon One.

Il ne fait pas pour autant l’unanimité. « C’est de la science-fiction pour moi, je n’aime pas ça du tout », confie quant à elle, une consommatrice.

« Utiliser mes empreintes digitales ou biométriques pour payer m’inquiète beaucoup plus que tout ce qui me traque sur mon téléphone« , ajoute une autre cliente.

Ce dispositif est attendu en France d’ici la fin de l’année, selon nos confrères de tf1info. Et vous qu’en pensez-vous ?