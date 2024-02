Est-ce une si bonne idée de financer le permis de conduire de son enfant avec son CPF en 2024 ?

Les parents peuvent-ils réellement utiliser leur CPF pour financer le permis de conduire de leurs enfants ? On vous fait le point sur la question.

Combien coûte vraiment un permis de conduire en France ?

Une idée bien tentante quand on sait à combien revient le prix du permis de conduire en France.

En 2016, selon une étude de l’association UFC-Que Choisir, le prix moyen du permis était de 1 800 €, comprenant un forfait de base de 1 155 € (incluant 20 heures de conduite ainsi que la formation au code, les frais d’inscription et de dossier) et 645 € pour des heures de conduite supplémentaires (à 43 € l’heure).

Pour les candidats qui ne réussissent pas leur première tentative du permis de conduire, il faudra ajouter environ dix heures de formation supplémentaires avant de pouvoir repasser l’examen pratique. En fin de compte, cela porte le coût final à environ 2 300 euros.

Des disparités géographiques existent…

De grandes disparités géographiques existent en matière de prix. Dans le Nord par exemple, le prix du permis sur 35 heures n’était uniquement que de 1484 euros en 2016.

« L’idée c’est de lui permettre (c’est-à-dire au jeune) de trouver une solution concrète pour financer son permis de conduire. Dans un territoire comme l’Indre, avoir une voiture est primordial pour avoir une vie sociale et un travail », explique le député de l’Indre, Nicolas Forissier, à l’origine de cette proposition de loi.

« Il sera plus utile pour aider ses propres enfants, surtout dans les territoires ruraux. »

Léguer son compte CPF à ses enfants ne ferait que « renforcer l’efficacité du CPF qui connaît certes un fort engouement, mais qui ne bénéficie aujourd’hui pas à ceux qui en ont le plus besoin, soit les jeunes de 16 à 24 ans« , énonce Nicolas Forissier dans sa proposition de loi enregistrée le 29 novembre 2022.

« L’aide parentale est autour de 1 400 euros en moyenne au niveau national. Ça veut dire que ça pèse sur le budget des familles », soutient le député LR (Les Républicains) auprès de France 3.

Etant donné que tout le monde ne souhaite pas toujours se servir personnellement de leur compte personnel de formation, « On peut avoir le sentiment qu’il sera plus utile pour aider ses propres enfants à obtenir ce permis de conduire pour avoir la liberté de se déplacer, surtout dans les territoires ruraux. », ajoute Nicolas Forissier.

Est-ce une si bonne idée de financer le permis de conduire de son enfant avec son CPF en 2024 ?

Malheureusement, l’idée n’a pas fait l’unanimité au gouvernement qui aurait demandé à retirer la disposition.

« Nous avons relevé la difficulté que cela représentait en terme de fraudes, que cela affectait le coté personnel du compte, et puis une rupture d’égalité entre les gros comptes personnels et ceux qui ont un compte plus modeste », soulignait le député Sacha Houlié.

Pour répondre à notre question de départ, l’utilisation du compte personnel de formation est strictement réservée à son titulaire étant donné qu’il est spécifiquement conçu pour son propre développement professionnel.

Ainsi, il est interdit d’utiliser le CPF pour financer la formation d’une tierce personne, y compris les membres de la famille comme les enfants. La législation ne permet également aucun transfert de droits à la formation afin d’augmenter le solde CPF d’un proche.