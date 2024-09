Escroqueries bancaires : ces milliers d’euros que les banques doivent aux victimes des arnaques, comment les réclamer

De nombreux Français perdent chaque jour beaucoup d’argent dans une arnaque bancaire. Saviez-vous qu’il est possible de vous les faire rembourser en partie ou en totalité (cela se fait au cas par cas) ? On vous aide à y voir plus clair.

Comme rappelé dans les colonnes du Parisien, « les arnaques à la carte bancaire et au faux conseiller bancaire sont devenues un véritable fléau d’Internet ces dernières années ».

« Les actes cybercriminels font de plus en plus de ravages. Chaque jour », plusieurs personnes « voient leur compte bancaire vidé ou partiellement siphonné en raison d’un acte malveillant« , rapporte le quotidien francilien.

« Il y a toujours un moyen de se faire rembourser, même si ce n’est pas forcément la totalité », assure au Parisien, Maxime Delespaul, avocat spécialiste en droit bancaire.

« 50 des dossiers se règlent spontanément »

« 50 à 60 % des dossiers se règlent avec un courrier en employant les bons termes et cela se règle spontanément », révèle Maxime Delespaul.

« Pour les 40 % restant, il faut engager une action en justice parce que la banque considère bien souvent qu’il y a une négligence grave du client », ajoute l’avocat.

« Lorsque l’action est bien menée, indique-t-il, la banque perd dans au moins 80 % des cas dans le cadre d’une fraude au faux conseiller ».

Même s’il vous est reproché au client d’avoir été négligent, « il faut (toujours) engager la responsabilité de la banque », recommande l’expert.

Pourquoi les banques préfèrent-elles aujourd’hui rembourser ?

« Jusqu’en 2022, lorsque les banques perdaient. Elles étaient au pire condamnées à rembourser leur client donc elles avaient tout intérêt à aller jusqu’au procès. Aujourd’hui, il y a un taux d’intérêt majoré qui fait que ça leur coûte de l’argent, donc c’est un peu moins le cas, mais cette mauvaise habitude est restée », donne-t-il plus de détails.

« À défaut d’éléments permettant de prouver que les clients ont manqué à leurs obligations, les opérations contestées sont remboursées. », expliquait auprès du Parisien, la Société Générale.

« Ça avait été tellement simple, la banque m’a immédiatement remboursé »

« Ça dépend du montant de l’arnaque, mais aussi et surtout du client », confie un professionnel du secteur.

Victime d’une fraude à la carte bancaire survenue deux ans plus tôt, Romain, 33 ans, avait facilement obtenu un remboursement de la part de sa banque.

« Ça avait été tellement simple que j’avais été surpris. J’avais soi-disant dépensé 700 € pour une commande passée sur le site Zalando et j’ai juste eu besoin de dire que je n’avais jamais eu de compte chez Zalando. La banque m’a immédiatement remboursé », témoigne-t-il.

Une femme âgée victime d’hameçonnage a réussi à se faire rembourser l’intégralité de la somme qu’elle avait perdue, soit 3000 euros. « Rien ne nous y obligeait, mais compte tenu de son profil, on a préféré la rembourser », indiquait tout simplement l’établissement concerné.

Pour s’assurer de vous faire rembourser un débit frauduleux dont vous en avez été victime, sachez que vous avez 13 mois pour contacter votre banque.

Ce délai est de « 70 jours si le paiement est effectué en dehors de l’Espace économique européen », détaille le site du ministère de l’Économie.