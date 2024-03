Épargnez plus de 1000 € par an, même avec le SMIC

Épargner est à la portée de tout le monde, même pour ceux qui vivent avec un salaire modeste. Voici trois méthodes simples et efficaces pour vous aider à mettre de côté chaque mois sans que vous soyez obligé de se serrer la ceinture.

La méthode 50/30/20 : plus rapide et plus efficace pour économiser beaucoup d’argent en peu de temps

La méthode 50/30/20 est accessible à tous, même sans connaissances en comptabilité. Elle peut être appliquée avec succès dans votre foyer quel que soit votre mode de vie (célibataire, en couple, avec ou sans enfants).

Allouez la moitié de vos revenus (50%) aux dépenses obligatoires (ou les charges fixes) telles que les crédits, le loyer, les assurances, les impôts, la mutuelle, l’alimentation, les transports, etc.

Par ailleurs, allouez 30% de votre budget aux autres dépenses, dont le montant peut être modulé au fil du temps.

Celles-ci peuvent inclure, d’une part, les factures d’énergie, les courses alimentaires et vos loisirs, et d’autre part, les dépenses superflues, comme les achats plaisir. On réserve alors les 20% restants à l’épargne.

La méthode Kakeibo : épargner sans se priver

La méthode Kakeibo, prononcée « kakébo », tire son origine de la culture japonaise ancestrale, dont l’objectif principal est d’atteindre une gestion budgétaire optimale permettant d’épargner. Cette appellation signifie « livret de comptes ménagers » en japonais.

Le principe de cette méthode d’épargne est simple. Vous notez dans un cahier toutes vos entrées et sorties d’argent. Puis vous les classer en quatre catégories bien distinctes :

Besoins vitaux (40%) : logement, alimentation, transport etc.

Vie sociale (30%) : loisirs, habillement, sorties.

Culture (10%) : livres, spectacles, voyages.

Épargne (20%) : argent mis de côté pour les projets à courts, moyens et longs termes.

Méthode Kakeibo : exemple pratique

Revenus mensuels : 1500 euros

Dépenses du mois :

Besoins vitaux (40%) : 600€

Vie sociale (30%) : 450€

Culture (10%) : 150€

Épargne (20%) : 300€

La méthode 52 semaines : épargnez 1400€ sans effort, même avec le SMIC !

Le principe de la méthode 52 semaines est très simple. Chaque semaine, vous épargnez un montant presque symbolique de manière croissante, commençant par 1 euro la première semaine et atteignant 52 euros la dernière. En seulement un an, vous auriez accumulé presque sans effort 1400 euros.

Quelle que soit la méthode que vous utilisez, il est toujours possible de réduire vos dépenses en privilégiant, à titre indicatif :

Les produits économiques ou promotionnels pour l’alimentation.

Les transports en commun ou le covoiturage.

Les achats de vêtements des livres ou des ordinateurs d’occasion.

Pour garder le contrôle sur toutes vos dépenses, privilégiez également les outils numériques, tels que des applications mobiles ou des feuilles de calcul.