Épargne : « Livret d’aide à l’Ukraine », qu’est-ce que c’est vraiment ?

Les épargnants français ont-ils vraiment de quoi s’inquiéter ? Si l’on en croit Florian Philippot, ils feraient mieux de se préparer car le gouvernement entend « attaquer » l’épargne des Français « pour financer l’Ukraine de Zelensky c’est-à-dire la guerre de l’Otan ». Que faut-il comprendre concernant le « Livret d’aide à l’Ukraine » ? De quoi s’agit-il réellement ? Cette « folie totale » est-elle réellement envisageable ?

« L’État profond », c’est quoi exactement ?

L’eurosceptique pointe du doigt la « tribune délirante » de « l’État profond ». Mais qu’entend-on vraiment par « État profond » ?

Ce terme venu de la sphère complotiste américaine désigne l’idée selon laquelle « il y aurait une entité supérieure qui détiendrait le pouvoir décisionnel sur la société «. Opérant parallèlement à nos institutions, l’entité en question agirait secrètement « pour déterminer les enjeux de demain ».

Les premiers signataires de la tribune de l’association « Pour l’Ukraine, pour leur liberté et la nôtre ! ».

La tribune parue dans les pages du Monde est signée par un « collectif de personnalités » de l’association « Pour l’Ukraine, pour leur liberté et la nôtre ! ».

Il s’agit d’un groupe composé de 390 personnes incluant sans surprise le nom de l’historienne Galia Ackerman, de l’ancien officier et chroniqueur Guillaume Ancel, de l’historien et essayiste Antoine Arjakovsky, de l’économiste Nicolas Bouzou, de l’historien Bernard Bruneteau, des Généraux (2S) de l’armée de Terre Vincent Desportes et Michel Yakovleff, du rédacteur en chef de la Revue d’histoire de la Shoah, Jean-Marc Dreyfus, du magistrat Antoine Garapon, de l’ancien sénateur André Gattolin, du Colonel des troupes de marine et historien Michel Goya, de l’écrivain Marc Levy, du directeur du théâtre du Châtelet Olivier Py, de Pierre Raiman, membre fondateur de Pour l’Ukraine, pour leur liberté et la nôtre, de Nicolas Tenzer, enseignant à Sciences Po Paris ou encore de Xavier Tytelman, consultant défense, etc.

Épargne : « Livret d’aide à l’Ukraine », qu’est-ce que c’est vraiment ?

Contrairement à ce que laisse prétendre Florian Philippot, ce collectif ne compte aucunement s’en prendre à l’épargne des Français. Il tire uniquement la sonnette d’alarme sur la situation de l’Ukraine et demande à l’Europe de « tourner son industrie de défense en priorité vers Kiev ».

Pour cela, le collectif suggère de « faire appel à l’épargne des Français« . « Afin d’éviter une hausse de l’endettement public extérieur, pourrait être lancé un emprunt national et créé un « Livret d’aide à l’Ukraine« , est-il indiqué.

Ledit placement fonctionnerait un peu comme le livret développement durable, offrant à ceux qui le désirent la possibilité d’épargner tout en permettant aux banques d’utiliser les fonds collectés « pour améliorer la performance énergétique de l’habitat français« .

Les citoyens peuvent ainsi soutenir Kiev, sans imposer cette solidarité à l’ensemble de la population française.