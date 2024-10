Bonne nouvelle pour les clients EDF, Engie, ‘Octopus Energy, TotalEnergies et plus ! On vous en dit davantage dans les prochaines lignes de cet article.

Engie, EDF, Gaz de Bordeaux, Mint, Octopus Energy, TotalEnergies… Bonne nouvelle pour les clients de ces fournisseurs

Ces fournisseurs d’énergie font partie du groupe des vingt-quatre entreprises qui ont accepté de s’engager à respecter les nouvelles lignes directrices de la Commission de régulation de l’énergie, soit les 13 mesures spécifiques « qui couvrent l’ensemble de la durée de vie d’un contrat de fourniture ».

« Ce sont 24 fournisseurs nationaux et plus de 50 fournisseurs locaux, représentant plus de 99% des consommateurs résidentiels qui ont formellement confirmé leur engagement », souligne le site de la CRE.

Une bonne nouvelle pour les clients de ces fournisseurs. En effet, grâce à ces nouvelles mesures, les consommateurs pourront plus facilement suivre l’évolution de leurs factures en étant « mieux informés« , en cas de changement de prix.

« Les fournisseurs exerceront également un devoir de conseil renforcé pour adapter les offres proposées à la consommation de chacun. Enfin, le client bénéficiera d’une information plus claire lors de la fin de son contrat, qu’il soit renouvelé ou non », indique la CRE.

Fini les hausses de prix « incompréhensibles » !

Cela évitera ainsi « les hausses sans précédent des prix de l’énergie que certains fournisseurs répercutent de façon peu transparente, voire incompréhensible ou trompeuse », explique le Médiateur de l’énergie.

En 2023, relaie Ouest France, les plaintes portant sur les changements de prix « ont augmenté de trois quarts ».

Ces fournisseurs d’énergies bons élèves

Pour l’instant, seuls les clients résidentiels sont concernés. La Commission entend toutefois en faire profiter les « très petites entreprises, syndicats de copropriété, petites collectivités et associations », indique le quotidien régional.

La CRE promet de « contrôler la bonne exécution de ces engagements ». Si besoin est, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ou l’Autorité de la concurrence sera saisi en conséquence. Les premières vérifications commenceront dès le 31 janvier 2025.

Les fournisseurs concernés regroupent Alpiq, Alterna, EDF, Elmy, ekWateur, Elécocité, Enalp, Energies du Santerre, ENI, Engie, Gaz de Bordeaux, ilek, JPME/Actelios, La bellenergie, Mint, Octopus Energy, Ohm Energie, Proxelia, Priméo Energies France, Sélia, SEFE Energy SAS, TotalEnergies, Urban Solar Energy ainsi que Vattenfall.

Les mauvais élèves…

Certains fournisseurs se révèlent malheureusement comme étant des mauvais élèves.

Ils n’ont pas accepté de jouer le jeu de transparence. C’est le cas de Dyneff, Energies d’ici, Enercoop, GEG sources d’énergie, MyLightSystems, Papernest Energie, Sagiterre et Wekiwi.