Encore une mauvaise nouvelle pour les propriétaires ! La taxe foncière connaît une nouvelle hausse en 2025

La taxe foncière va, une fois de plus, faire l’objet d’une augmentation au courant de l’année 2025. On vous en dit plus à ce sujet.

À quand le paiement de l’impôt foncier ?

Les contribuables non mensualisés ont jusqu’au 15 octobre pour régler le montant de leur taxe foncière s’ils choisissent un autre moyen de paiement que par internet, Smartphone ou tablette.

Si par contre, le paiement sera effectué en ligne, ils sont autorisés à le faire avant le 20 octobre.

Pour les contribuables ayant opté pour le prélèvement mensuel, les échéances s’étaleront de janvier à octobre 2025.

2024 sous le signe de la « modération fiscale »

Cette année, les édiles ont fait preuve de « modération fiscale », révèle l’étude sur les taux d’imposition 2024 des grandes collectivités locales, dirigée par le cabinet FSL.

Dans les grandes villes comptant plus de 100.000 habitants, la hausse des taux de taxe foncière représente 1,2%. Ce taux n’est que de 0,6% dans les villes entre 40.000 et 100.000 habitants.

« Sur les 154 territoires traités, 85% d’entre eux ont maintenu leur taux en 2024 (soit 131 territoires), 12% les ont augmentés (18 territoires) et 3% les ont diminués (5 territoires) », détaille FSL.

Malgré des taux stables, les millions de propriétaires ont au moins fait l’objet d’une revalorisation mécanique de la valeur locative des logements, soit de 3,9% au titre de cette année.

En 2023, cette hausse automatique a été de 7,1%, « un record depuis 20 ans », est-il rappelé dans les colonnes de La Tribune.

L’impôt foncier continuera d’augmenter en 2025. « Les propriétaires doivent (une fois encore) s’attendre à un alourdissement de la facture« , indique le journal Le Figaro.

Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c’est que « la revalorisation annoncée sera plus faible en 2025 ».

« Pour la première fois depuis août 2021, soulignent nos confrères de La Tribune, l’inflation est repassée en dessous de la cible de 2% visé par la BCE. Selon l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice des prix à la consommation a progressé de 1,9% en août sur un an glissant en France ».

Cette tendance à l’accalmie sur les prix signifie « une hausse contenue des valeurs locatives au 1er janvier 2025, probablement autour de 2%« , peut-on y lire.

Cette « grande inconnue »

Mais rien n’est encore gagné. « Le comportement des élus locaux demeure une grande inconnue ».

Cet impôt local se compose en effet « d’une base locative cadastrale et d’un taux voté par les collectivités ».

À moins que les élus n’opte pas une énième fois pour le levier fiscal, les conseils municipaux pourraient bien être tentés de jouer la carte de la prudence lors du vote de leur budget au printemps prochain, à l’approche des élections municipales de 2026.