Recrutement sans CV ni lettre de motivation dans cet organisme public, il recrute 300 personnes avec formation payée à 2200 €. Vous pouvez peut-être y trouver votre compte. Explications.

C’est quoi la fameuse MRS ou méthode de recrutement par simulation ?

Tout repose en effet sur un test sur les aptitudes. L’organisme préfère miser sur la méthode de recrutement par simulation (MRS) qui vise à « évaluer les compétences de la personne concernée pour le poste » visé.

Comme expliqué sur le site de France Travail, il s’agit d’une technique de recrutement qui « sort des critères habituels que sont l’expérience et le diplôme, et permet d’élargir la recherche de candidats en privilégiant le repérage des habiletés nécessaires au poste de travail proposé ».

Emploi sans CV : jusqu’à 300 postes à pourvoir dans le secteur public, avec formation offerte et 2200 euros de salaire

Pour répondre à la pénurie de chauffeurs de bus, les grands opérateurs du secteur (Keolis, Savac, Transdev) s’associent avec France travail (ex-Pôle emploi).

Ensemble, ils proposent plus de 300 postes de chauffeur de bus à pourvoir dans les Yvelines. Bonne nouvelle : ils n’ont besoin ni de CV, ni de lettre de motivation et encore moins de diplômes pour être recruté.

« Cela s’adresse à des publics qui ne savent pas forcément se mettre en avant avec des lettres de motivations ou un CV. Ils ont juste à réussir le test d’habilité et ils sont devant l’employeur », justifie Eric Haddad, directeur du Pôle emploi de Poissy.

« Ce qui est nouveau, c’est que depuis 1 an, il y a un souffle qui a été donné pour favoriser cette méthode », fait-il allusion à la méthode de recrutement par simulation.

« Les gens qui restent au chômage longtemps, c’est ceux qui n’arrivent pas à se mettre en avant avec les circuits classiques. Cette méthode permet de les mettre rapidement devant les employeurs », ajoute-t-il.

« Je ne connais pas leur CV ni leur profil », explique Jean-Dominique Lelong, conseiller Pôle emploi spécialisé dans la MRS.

Dans le cadre du processus de sélection, les candidats se retrouvent plongés dans la réalité quotidienne d’un chauffeur de bus.

Ils sont mis à l’épreuve en écoutant un audio qui simule différentes situations : se repérer sur une carte, rendre la monnaie aux passagers tout en fournissant des indications précises sur l’itinéraire, entre autres défis.

Par ailleurs, divers scénarios sont présentés aux candidats… A eux ensuite de déterminer s’il est nécessaire de contacter le régulateur de ligne dans chacune de ces situations…

« On a une direction générale qui conçoit les exercices avec l’aide de psychologues. On va observer la relation de service des futurs chauffeurs, comment ils réagissent, et s’ils respectent les normes et les consignes ou encore s’ils savent travailler sous tension », poursuit Jean-Dominique Lelong.

« Pour 10 candidats qui passent par les ateliers cognitifs, on trouve un poste. Alors que dans un recrutement classique on peut avoir jusqu’à une centaine de CV pour un poste. », Se réjouit le directeur Pôle emploi de Poissy.

Pour ceux qui parviennent à réussir l’entretien, « une formation de 3 à 5 mois organisée par l’employeur » aura lieu. Et si tout se passe bien, la personne est aussitôt recrutée.

Le salaire se situe autour de 2 200 euros bruts auxquels peuvent s’ajouter des indemnités et des primes (prime à l’embauche, bon conducteur, travail le samedi…).

Chez Keolis, ces offres sont baptisées « formation agent commercial de conduite H/F ». Le site de Savac répertorie ses offres sous le libellé « conducteur bus et car à former ». Pour Transdev, un filtrage est indispensable pour distinguer les annonces de conducteur accessibles avec ou sans permis D.