Électricité : ce simulateur permet de savoir si l’option Tempo d’EDF vous convient ou pas

** Par rapport au prix des Heures Pleines de l’option Heures Creuses /Heures Pleines du Tarif Réglementé de Vente.

Afin de rassurer les plus sceptiques, un développeur a créé un site web capable d’analyser vos habitudes de consommation sur une année, vous indiquant ainsi combien vous auriez supporté avec les différentes offres d’EDF. De quoi vous éclairer un peu plus sur la question.

Ce simulateur calcule le coût associé à votre abonnement au tarif réglementé de base (ligne « Bleu »), en tenant compte du passage aux heures creuses et heures pleines (ligne « Bleu Heures Creuses »), ainsi qu’en optant pour le tarif Tempo, le tout, frais d’abonnement EDF inclus.

Mais attention, cet abonnement n’est intéressant que sur une année complète.

Un exemple type.

Un ménage avec un abonnement de 6 kVA sur une période de 12 mois aurait déboursé environ 730 € au tarif de base. Cependant, avec l’option Tempo, sa facture aurait été réduite à seulement 510 €.

À noter qu’il n’avait pas souscrit à cette option et n’avait fait aucun effort particulier les jours rouges, ni sur les heures pleines et creuses. Par conséquent, la baisse aurait pu être encore plus significative s’il avait adopté activement ces pratiques.