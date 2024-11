Découvrez le réglage simple et rapide à effectuer sur votre compteur Linky pour gagner plus de 40 euros d’économies. Explications.

publicité

Ces ménages qui truquent leurs compteurs Linky

Face à la hausse des prix de l’électricité, de nombreux ménages cherchent à réduire leur consommation.

Malheureusement, certains se laissent tenter par des astuces illégales promises par des escrocs, qui promettent de faire des économies pouvant aller jusqu’à 60%.

Une dizaine de milliers de suspicions de fraudes a été rapportée par Enedis, gestionnaire du réseau électrique, et ce, un peu partout en France.

publicité

Comme souligné dans les colonnes du Figaro, cette pratique n’est pas sans risque pour « ceux qui font les manipulations et ceux qui font intervenir ces apprentis électriciens chez eux.»

Électricité : ce petit réglage avec votre compteur Linky fait économiser plus de 40 euros sur votre facture

Dans la foulée, « sachez qu’il existe des moyens légaux et sécurisés de réduire sa consommation.» Grâce à l’un d’entre eux, il est possible de gagner plus de 40 euros sur votre consommation.

Votre maison est-elle munie du dispositif flashy vert pomme d’Enedis ? Saviez-vous qu’un simple réglage suffit déjà à réduire votre facture de plus de 40 euros par an ?

Vous n’aurez qu’à ajuster la puissance souscrite à vos besoins réels, et vous limiterez ainsi le tarif facturé.

En effet, la puissance choisie au sein des ménages dépasse souvent celle qui est nécessaire au quotidien, générant ainsi des coûts superflus.

Le jeu consiste à comprendre exactement le nombre d’appareils que vous pouvez utiliser simultanément et, si jamais votre puissance souscrite est trop élevée, vous n’aurez qu’à bien l’adapter. Et le tour est joué !

Passez de 6 kVA à 3 kVA correspond déjà à plus de 40 euros d’économies par an. Vous n’avez plus qu’à surveiller votre consommation et votre puissance, via votre numéro PRM ou PDL.

Pour estimer votre consommation et la puissance requise, rendez-vous sur un site à l’instar d’Octopus Energy.

Sur leur page d’accueil, ces spécialistes affirment que « 56 % des Français paient trop cher pour leur compteur électrique » en raison « d’un compteur surdimensionné » par rapport aux besoins du foyer.

Le fournisseur d’énergie vous suggérera ensuite de récupérer vos données de consommation à partir de votre numéro PRM ou PDL, « un nombre à 14 chiffres qui permet d’identifier votre compteur. »

Octopus Energy analysera vos données sur trois ans afin de vous proposer l’offre correspondant le mieux à vos besoins.

Sur le compteur Linky, le fait d’appuyer « plusieurs fois sur le bouton ‘+’ permet de le faire apparaître sur l’écran.