Ce nouveau simulateur du gouvernement recalcule le nouveau Diagnostic de performance énergétique de votre logement : a-t-il été amélioré ? On vous aide à y voir plus clair dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Bonne nouvelle pour les propriétaires de 140 000 logements.

«Nous avons constaté un biais dans le calcul du DPE qui pénalisait les petits logements de moins de 40 m² et nous l’avons corrigé», révèle Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique. Cette correction permettra à 140.000 logements de ne plus être considérés comme des passoires thermiques (DPE classés F ou G).

« On s’est rendu compte que plus la surface d’un logement est petite, plus la part de l‘eau chaude sanitaire (taille du ballon entre autres) pèse sur son classement, sans lien réel avec le nombre d’occupants », expliquait le ministre dans les colonnes du Parisien.

« Nous sortons 140 000 logements de la catégorie des passoires énergétiques. Cela représente plus de 15% de ces surfaces (911 430 recensées) », ajoute le ministre.

Diagnostic de performance énergétique : Un paramètre révisé, estimez le DPE de votre logement avec le nouveau simulateur

Dès lors qu’ils font moins de 40 m², les autres logements classés de A à E, peuvent également être concernés.

D’après le ministère, 3,3 millions de biens (tous DPE confondus) devraient « voir leur DPE amélioré ». Le vôtre en fait-il aussi partie ? Pour le savoir, le gouvernement et l’Agence de la transition écologique ont mis sur pied un nouveau simulateur mis en ligne depuis mardi 13 février 2024.

«Ce simulateur n’a qu’une valeur informative et n’est pas un document officiel qui remplace votre précédent DPE», Souligne l’entourage du ministre.

Où peut-on trouver son numéro de DPE ?

En effet, il faut savoir que le vrai document officiel, à remettre au vendeur ou à votre futur locataire, ne sera téléchargeable qu’à compter du 1er juillet 2024, une fois que l’arrêté officialisant ce simulateur paraîtra.

Pour y accéder, allez sur le site de l’Observatoire DPE-Audit de l’Ademe. Renseignez votre numéro de DPE dans le moteur de recherche, à gauche de la page d’accueil. Assurez-vous que ce numéro soit constitué de 13 caractères (11 chiffres et deux lettres).

« Obtenir une attestation valant nouvelle étiquette en cas de bascule »

« Après réalisation du DPE, au moment de la vente ou de la mise en location de votre bien, le diagnostiqueur transmet ces informations à l’observatoire de l’Ademe. L’Agence délivre ensuite un nombre composé de 13 chiffres« , explique le portail actu.fr. Pour que cette adresse soit valide, ne précédez pas cet URL de « www. », comme d’habitude.

Ce simulateur permettra « à ceux qui ont déjà fait un DPE pour ce type de logement de vérifier leur classe énergétique et d’obtenir une attestation valant nouvelle étiquette en cas de bascule », termine Christophe Béchu.