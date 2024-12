Mauvaise nouvelle ! La suppression de cette aide financière de taille qui bénéficie à des millions d’automobilistes annoncée au 31 décembre 2024 ! Explications.

Des millions automobilistes pénalisés par la suppression de cette aide financière au 31 décembre 2024

Il ne vous reste plus que quelques jours pour bénéficier de ce coup de pouce important pour les conducteurs ! Sa suppression est en effet pour le 31 décembre 2024 au grand dam des automobilistes éligibles à cette aide financière en question.

Comme vous l’aurez compris, il s’agit de la prime à la conversion. Concrètement, c’est l’aide à l’achat d’un véhicule peu polluant, neuf ou d’occasion (par exemple, un véhicule électrique, hybride rechargeable ou Crit’Air 1), en échange de la mise à la casse de votre ancien véhicule polluant.

La suppression de la prime à la conversion, telle qu’elle existe actuellement, concerne 15 millions de Français. Jusqu’à sa date limite d’application, le 31 décembre prochain, cette aide financière permet aux particuliers de bénéficier entre 1 500 à 5 000 € d’aides en contrepartie de l’acquisition d’un véhicule « propre ».

Depuis une dizaine d’années, cette aide a favorisé le remplacement des véhicules Crit’Air 3 et plus par des modèles plus écologiques, garantissant ainsi le renouvellement du parc automobile.

Une mesure qui ne fait pas l’unanimité

Pour « 40 millions d’automobilistes », il est inconcevable que l’on puisse « exiger des automobilistes une transition vers une mobilité plus propre tout en se désengageant des moyens qui permettent de l’atteindre ».

En réponse, l’association lance depuis le « dimanche 1er décembre 2024, une pétition en ligne pour la création d’une prime à la conversion au bioéthanol », précise leur communiqué de presse.

Vers la création d’une prime à la conversion au bioéthanol ?

« Bien qu’il existe déjà actuellement des aides locales au financement de la conversion au

bioéthanol, seule une partie des automobilistes peuvent en bénéficier ; cette aide doit être

généralisée à l’échelle nationale afin d’être profitable à un maximum d’usagers », estime Philippe Nozière, président de l’association.

« Cette mesure incitative permettrait non seulement de répondre aux besoins de mobilité

des automobilistes et d’alléger leur budget automobile, mais aussi de réduire

significativement les émissions polluantes de leur véhicule », justifie pour sa part, Pierre Chasseray,

délégué général de « 40 millions d’automobilistes ».

Quelques jours encore pour faire la demande !

Une chose est sûre, les automobilistes risqueraient de se retenir de changer leur voiture, car la facture risque d’être salée. Si vous comptez parmi les propriétaires de vieux véhicules qui pensent à s’en débarrasser prochainement, c’est le moment de vous y prendre.

Vous avez encore quelques jours jusqu’au 31 décembre 2024, pour profiter de la prime à la conversion. Après quoi, c’est fini ! Cette aide destinée aux automobilistes sera supprimée.