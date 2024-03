600€ pour tous, : vite, demandez votre aide avant qu’il ne soit trop tard ! On vous explique tout dans les prochaines lignes de cet article.

Logement : Un appareil obligatoire pour tous d’ici 2027, avec une aide de l’État !

Tous les logements doivent au plus tard avant 2027, s’équiper de cet appareil. Personne n’y échappe, propriétaires ou locataires, et ce, peu importe leurs revenus ou leur lieu de résidence. Cette aide publique accessible à tous permet notamment de se conformer aux volontés de l’Etat.

« Tous les logements, qu’ils soient déjà existants ou neufs, devront être équipés d’un système de régulation automatique de la température par pièce », Précisent les textes.

L’objectif du gouvernement…

Chaque Français devra pouvoir « programmer la température de leur chauffage pièce par pièce ». Vous pouvez soit opter pour un thermostat connecté soit faire installer des têtes thermostatiques directement sur les radiateurs.

Cette technologie permet d’adapter la température du logement en fonction de vos besoins dans chaque pièce. Un ajustement pilotable à distance via un Smartphone.

Le thermostat connecté contribue aussi à la réduction des factures d’énergie. Selon l’Agence de l’environnement (Ademe), ce dispositif « diminue jusqu’à 15% sa facture de chauffage ».

Dernier rappel : 600 euros d’aide sans conditions de revenus pour les particuliers

S’il a tout pour plaire, son installation n’est pas donnée. Au contraire, elle est très onéreuse. Il faut compter « entre 100 et 400 €, et certains devis grimpent même à plus de 1 000 € », précise le comparateur Hello Watt.

D’où la mise en place de ce coup de pouce financier pour tous ceux qui souhaitent avoir un thermostat connecté dans son logement. Attention : l’aide gouvernementale est ouverte à tous sans conditions mais pour un temps limité ! Elle ne sera en effet plus accessible après le 31 décembre 2024.

Le montant octroyé dépend de la taille du logement. Pour connaître le montant auquel vous avez droit, il suffit de sommer les surfaces en mètres carrés de chaque pièce équipée d’un radiateur.

Logements de moins de 35 m² : 260 euros

Logements de 35 à 130 m² : entre 312 et 572 euros (montant calculé selon un barème progressif)

Logements de plus de 130 m² : 624 euros.

Versement de cette aide financière.

Pour bénéficier de l’aide à l’installation d’un thermostat connecté, la construction du logement doit avoir été achevée il y a plus de 2 ans.

L’installation doit être effectuée par un professionnel signataire de la charte « Coup de pouce pilotage connecté du chauffage pièce par pièce ».

Retrouvez ici la liste des professionnels agréés par l’État. A la fin des travaux l’aide financière vous sera versée par virement bancaire ou par chèque.