Faites attention à la carte bancaire que vous utilisez au quotidien avant de payer vos achats. On vous explique pourquoi.

Nous sommes des milliards à avoir une carte bancaire !

Nous sommes plusieurs millions à détenir une carte bancaire en France, et des milliards à travers le monde. Mais la plupart des utilisateurs de ces cartes n’ont même pas idée du sigle qui y est affiché. Alors, votre CB affiche Visa ou Mastercard ?

La grande majorité des cartes bancaires en France sont « cobadgées ». Elles affichent le logo du réseau français CB et celui d’un réseau des géants américains, Visa ou Mastercard.

Découvrez pourquoi vous devriez absolument prêter attention à votre carte bancaire avant de régler vos prochains achats

Lorsque la carte bancaire est cobadgée, « la réglementation européenne offre au consommateur la possibilité de choisir la marque par laquelle il effectue son paiement, détaille Brice van de Walle, directeur général de MasterCard France. C’est important, car nous nous différencions avec des avantages, des services… Mais certains sites en France ne laissent pas le choix au consommateur. », poursuit-il.

« Même si le commerçant et le client ont le choix, les transactions dans la France transitent majoritairement via le réseau CB, le réseau international prenant le relais à l’étranger. Sauf que, depuis quelques années, la part des cartes dites Visa only ou Mastercard only — qui gèrent donc les transactions uniquement via ces réseaux même dans l’Hexagone — augmente« , rapporte Le Parisien.

Que dire des CB dites « only » ?

Les cartes bancaires dites « only » ne supportent uniquement « que le schéma de paiement international auquel elles sont associées », est-il souligné dans les colonnes du quotidien francilien.

Dans ce cas de figure, « la transaction se fera systématiquement via le réseau mentionné dessus ».

« Le problème, c’est que personne ne le sait »

Pour choisir, vous n’aurez qu’à cliquer sur l’icône voulue, CB, Visa ou MasterCard, puis rentrer vos codes de carte bancaire.

« Vous avez le choix de la marque, mais, le problème, c’est que personne ne le sait », déplore Guillaume Yribarren, directeur adjoint Conseil chez Galitt et expert des paiements.

Les consommateurs ont tendance à cliquer « intuitivement sur les logos des réseaux internationaux ». « Le poids du marketing a permis à Visa et MasterCard de se façonner une image, alors que CB n’a pas été assez visible », ajoute Guillaume Larmaraud, associé banque chez cabinet Colombus Consulting.

Saviez-vous qu’il est aussi possible de choisir son réseau lors d’un achat en magasin ?

« Si les TPE sont configurés par défaut par les commerçants pour faire transiter les paiements via le réseau CB » sur lequel les frais sont beaucoup moindres, les clients peuvent « appuyer sur le bouton orange du terminal » après avoir introduit leur carte, et choisir eux-même votre réseau.

« Sur une carte cobadgée, vous bénéficiez de la même assurance quel que soit le réseau via lequel vous payez. Car votre contrat carte, c’est avec votre banque que vous le signez. », conclut Philippe Laulanie, directeur général de CB.