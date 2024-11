Déclaration trimestrielle de ressources (DTR) des aides de la CAF : découvrez les dates limites à retenir pour le calendrier 2025. L’équipe rédactionnelle de CafeBagdad vous aide à y voir plus clair.

Une obligation pour ces bénéficiaires des aides de la Caf

Vous percevez des aides de la CAF ? Le revenu de solidarité active (RSA), la Prime d’activité ou encore l‘AAH ou l’allocation aux adultes handicapés ?Alors, la DTR ou déclaration trimestrielle de ressources est obligatoire !

C’est une démarche à renouveler tous les 3 mois auprès de l’organisme qui vous verse pour continuer à bénéficier de vos droits. Elle n’est pas nécessaire pour les aides au logement (APL par exemple), les allocations familiales, la Paje ou l’AEEH.

Deux façons de déclarer ses ressources

La déclaration trimestrielle se fait en ligne, directement sur votre espace personnel sur le site de la CAF.

Mais si vous préférez la bonne vieille méthode, vous pouvez toujours le faire par le biais d’un formulaire à compléter et à adresser le plus tôt possible à la Caf ou à la MSA.

Que faut-il déclarer ?… Tous vos revenus, qu’ils soient professionnels (salaires, indemnités chômage…), ou de toute autre nature (pensions, revenus locatifs…).

Déclaration CAF : Quand faut-il envoyer votre DTR en 2025 ?

Le montant de l’aide ou prestation qui vous est attribué est “recalculé” en fonction de « votre situation familiale (mariage, naissance, divorce…) et professionnelle ainsi que des différents revenus perçus le trimestre précédent par chacune des personnes qui composent votre foyer ».

Si vous ne déclarez pas vos ressources dans les délais impartis, vous risquez une interruption de versement de vos aides ou un remboursement des sommes indûment perçues. Aussi, vous avez intérêt de bien noter les dates limites pour 2025.

« Les trois mois de ressources que vous devez déclarer changent», prévient le site de la Caf.

« Le RSA et la Prime d’activité sont désormais calculés sur la base des ressources des 4e, 3e et 2e mois précédant votre DTR. ».

Ce qu’il faut comprendre…

« Au mois d’octobre 2024, illustre le site de l’organisme public, vous devrez déclarer les ressources versées pour les mois de juin, juillet et août 2024. Puis en janvier 2025, vous devrez déclarer les ressources perçues sur les mois de septembre, octobre et novembre 2024, et ainsi de suite. Pour vous aider, les mois à renseigner seront indiqués dans votre déclaration ».

« La date de réalisation de votre déclaration ne change pas. Seuls les mois à déclarer évoluent. », souligne la Caisse d’Allocations familiales.