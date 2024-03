Crise immobilière : ces signes inquiétants qui ne trompent pas

Baisse des ventes de tuiles, de briques, de cuisines… En raison des difficultés à obtenir des prêts, les acquisitions immobilières dans le neuf continuent de décliner, entraînant in fine l’effondrement du marché de la construction de logements dans presque toute la France.

Le marché de l’immobilier tourne au ralenti

Le secteur de l’immobilier traverse une période extrêmement difficile. La remontée rapide des taux d’intérêt, actuellement aux alentours de 4%, complique considérablement l’accès au crédit pour la majorité des citoyens.

Ces derniers mois, le marché fonctionne au ralenti. Entre septembre 2022 et septembre 2023, les transactions immobilières ont chuté de 18%, selon le bilan publié en décembre dernier par le Conseil supérieur du notariat.

Baisse de permis de construire…

Par ailleurs, le nombre de permis de construire continue de suivre une tendance à la baisse, avec seulement 369 300 nouveaux logements autorisés en 2023, entraînant une diminution de 23,4%, selon des données préliminaires du ministère de la Transition écologique.

Un autre symptôme de la crise immobilière se manifeste également par une baisse significative des ventes de matériaux de construction, tels que les tuiles et les briques, selon les derniers chiffres de la Fédération française des tuiles et briques (FFTB).

Ces signes qui montrent que la crise ne cesse de se généraliser

Le marché des briques a effectivement clôturé l’année 2023 avec une diminution des livraisons de 25%, totalisant seulement 1,4 million de tonnes.

Parallèlement, celui des tuiles a enregistré une chute de 19% par rapport à 2022, avec un total de livraisons se limitant à 1,9 million de tonnes.

Cette triste réalité n’épargne pas non plus d’autres produits faisant partie des investissements réalisés par les nouveaux propriétaires au moment de l’achat d’un logement neuf, notamment les cuisines. Ce secteur a connu, tout au long de l’année 2023, une baisse de 6,9%.

Véronique Bédague dénonce l’immobilisme de l’Etat

Tentant d’alerter l’opinion publique ainsi que les autorités compétentes depuis un peu plus d’un an déjà, Véronique Bédague, la PDG du groupe immobilier Nexity, dénonce l’immobilisme du pouvoir actuel dans un entretien accordé au « Monde« .

« J’ai alerté dès le mois d’octobre [de l’année 2022, NDLR]. J’adresse à ce moment-là une lettre au président de la République, au premier ministre et aux ministres concernés« , confiait-elle.

« Je les mets en garde sur ce qui est en train d’arriver maintenant : une restriction majeure des crédits immobiliers, avec des prêts en recul de 45 % sur un an. Dans n’importe quelle industrie où les clients se voient coupés de leurs moyens de paiement dans une telle proportion, quelqu’un regarderait ce qui se passe« , révélait-elle.

« On alerte aussi sur les conséquences : il y aura moins de production de logements neufs, une raréfaction des possibilités de location et, au bout du compte, les plus modestes, les plus fragiles, vont se retrouver dehors. Il y a aujourd’hui 2 000 enfants à la rue en France, ça me choque« .