Attention arnaque : ces « bons plans » pour obtenir des crédits d’impôts n’en sont pas ! Ne tombez pas dans le piège ! Explications.

Crédits d’impôts : attention aux « bons plans » qui s’avèrent être de grosses arnaques !

Avec l’ouverture de la campagne 2024 de la déclaration de revenus, le mot-clé « Bons plans impôts » risque de faire son grand retour sur les réseaux sociaux.

Si l’idée de récupérer de l’argent sur vos impôts peut être tentante, mais ne vous laissez pas pour autant emporter par des promesses trop belles pour être vraies.

La prudence est de mise car derrière ces « bons plans » se tapissent souvent des personnes malintentionnées cherchant à soutirer vos informations personnelles ou à vous extorquer de l’argent.

Des modes opératoires variables.

Ces arnaqueurs, présents sur des sites web frauduleux ou sur les réseaux sociaux, n’hésitent pas à vous proposer leurs « services » pour vous aider à « optimiser » votre déclaration de revenus.

Leurs méthodes varient. Certains peuvent vous pousser à « déclarer de fausses dépenses ». Ils vous incitent à inventer des frais professionnels ou des dépenses déductibles afin d’augmenter artificiellement votre base de remboursement.

D’autres, par contre, vous conseillent de gonfler le montant de dépenses réelles, comme les frais de travaux ou les dons aux organismes caritatifs. Dans les cas les plus graves, ils peuvent vous « demander de leur confier votre numéro fiscal et vos mots de passe » pour modifier votre déclaration à votre insu.

Les sanctions sont sévères.

« Déclarer des dépenses fictives ou erronées à l’administration fiscale pour obtenir un crédit d’impôt ou permettre à un tiers de le faire à sa place est un délit qui expose à des poursuites pénales pour escroquerie ou fausse déclaration », alerte la Direction générale des finances publique (DGFiP).

En 2023, ses agents ont d’ailleurs pu déjouer 182 millions d’euros de tentatives de fraude, évitant ainsi des versements indus à des contribuables malhonnêtes.

Le gouvernement sort la sulfateuse…

Face à l’augmentation des tentatives de fraude aux crédits d’impôts, les autorités n’ont d’ailleurs pas manqué de muscler leur arsenal répressif. La loi de finances 2024, souligne MoneyVox, a notamment créé un nouveau délit d’incitation à la fraude fiscale.

L’objectif, précise la DGFiP, est de « punir la mise à disposition de schémas de fraude en ligne, sur internet et les réseaux sociaux, et de sanctionner les personnes qui commercialisent des outils juridiques et financiers destinés à dissimuler des revenus ou patrimoine ».

En complément de cette nouvelle mesure, la Direction générale des finances publiques (DGFiP) a également mis sur pied une cellule nationale pour la coordination de la lutte contre la fraude fiscale.