Crédit immobilier : quel est le plafond d’emprunt en 2024 pour les travailleurs au SMIC ?

Détrompez-vous ! On n’est pas obligé d’être riche pour devenir propriétaire. Si l’on s’en tient aux résultats d’une enquête menée par Louis Maurin, fondateur et directeur de l’Observatoire des inégalités, il faut gagner 3762 euros nets par mois (après prélèvement à la source) pour pouvoir se considérer comme riche. Il y a du chemin quand on regarde ce qu’on gagne avec le salaire minimum interprofessionnel de croissance depuis 2024, qui est de 1 766,92 euros brut et 1 398,70 euros pour le montant net. Que vous ayez un petit salaire ou au contraire un salaire confortable, vous pouvez toujours prétendre à un prêt immobilier tant que vous remplissez les conditions requises par les banques. Si tel est le cas, combien peut-on alors emprunter quand on gagne le SMIC ? On vous donne la réponse dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Taux d’endettement.

Il faut tout d’abord respecter le taux d’endettement fixé à 35% c’est-à-dire que le montant de votre mensualité de crédit ne doit pas aller au-delà de 35 % de vos revenus nets.

Avec un salaire net de 1 398,69 euros, une personne peut donc rembourser jusqu’à 489,54 euros par mois. Pour un couple percevant deux SMIC, soit 2 797,38 euros nets, le montant maximum de remboursement autorisé s’élève alors à 979 euros par mois.

Renseignez-vous bien sur votre capacité d’emprunt.

Votre capacité d’emprunt est également un détail important selon un expert crédit chez Pretto. Pour ça, il faut absolument vous « renseigner auprès d’un courtier sur (votre) capacité d’emprunt et les optimisations possible du dossier et notamment sur la prise en compte des revenus en fonction des profils. Une étude bancaire peut parfois être peu représentative de ce qu’il est réellement possible de faire sur le marché. », assure le spécialiste.

“Avoir de l’apport est un plus mais avoir de l’épargne est au fond le plus important. », ajoute encore cet expert crédit. « Un jeune primo-accédant pourra « facilement » trouver un financement sans apport CAR il a de l’épargne de sécurité. Dans ce type de cas, une donation de la famille peut être un plus !”, entre-t-il plus en détails.

Voici le reste à vivre à prévoir.

Le reste à vivre doit se situer entre 700 et 1 000 euros pour une personne seule, et entre 1 200 et 1 500 euros pour un couple. Prévoyez un supplément de 300 € et 500 € par enfant à charge.

Si vous êtes en CDI au SMIC, la somme que vous pouvez emprunter dépend si vous achetez seul.e ou à deux (sans oublier le montant de votre apport).

Pour un crédit immobilier sur 25 ans, selon les taux de février 2024 fixés à 4,22 % pour les profils touchant entre 0 et 40 000 euros annuels nets avant impôts, hors assurance :

Si vous empruntez seul(e), avec une mensualité de 490 euros max, vous pourrez obtenir jusqu’à 90 730 euros selon Pretto.

A deux, et avec une mensualité de 979 euros maximum, vous pourrez emprunter jusqu’à 181 275 euros.