Crédit immobilier : pourquoi faut-il absolument attendre au moins six mois avant d’emprunter ?

Attendez au moins six mois avant d’emprunter. Cette stratégie vous rapportera plusieurs dizaines de milliers d’euros sur votre crédit immobilier. L’équipe rédactionnelle de cafebabel.fr vous en dit plus dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

« C’est un signal très positif pour les acheteurs »

Après 2 ans de hausses continues, le coût des prêts immobiliers amorce enfin une baisse au plus grand bonheur des emprunteurs.

«La moitié des établissements bancaires ont déjà baissé leurs taux en janvier, révèle à Capital, Cécile Roquelaure, directrice des études chez Empruntis. C’est un signal très positif pour les acheteurs » qui envisageraient « l’avenir un peu plus sereinement. »

«Le coût de l’argent a baissé ces dernières semaines pour les banques, qui ont de nouveau la possibilité de baisser leurs taux pour conquérir de nouveaux clients, poursuit Cécile Roquelaure. La baisse n’est pas encore généralisée mais la pression se desserre progressivement sur les acheteurs.» Ce cycle baissier pourrait bien continuer dans les prochains mois.

La baisse des taux enfin enclenchée

D’après l’Observatoire Crédit Logement CSA, les taux devraient passer de 4,20% au premier trimestre 2024 à 3,25% à compter de la fin d’année.

Mais pour cela, il va falloir faire preuve de beaucoup de patience. En effet, les banques dépendent des annonces de la Banque centrale européenne (BCE) avant de réduire leurs taux. Christine Lagarde, présidente de l’institution, a récemment indiqué que la baisse des taux directeurs d’ici l’été était «probable».

Comme d’ores et déjà indiqué par Michel Mouillart, professeur d’économie et porte-parole de l’Observatoire Crédit Logement CSA, le reflux des taux de crédit immobilier devrait «émerveiller» les emprunteurs. Il interviendra à partir du second semestre.

À partir de juin, une concurrence féroce entre les banques pourrait avoir lieu, en vue de conquérir un maximum de clients.

Crédit immobilier : pourquoi faut-il absolument attendre au moins six mois avant d’emprunter ?

Le second temps fort de baisse est prévu pour l’automne, entre septembre et novembre. Il serait donc logique d’attendre encore au moins six mois, voire la fin de l’année, avant de prévoir un emprunt.

Dans la mesure du possible, les experts recommandent de décaler votre emprunt.

Plus de 30 000 euros d’économies !

En passant d’un taux à 4,20% à 3,25% (estimation pour la fin d’année), un foyer empruntant 200 000 € sur une durée de 20 ans ferait passer le montant de ses intérêts de 97 000 € à 66 000 €. Ce qui équivaut à plus de 30 000 € d’économies !

Les taux atteignent en moyenne 4% pour les prêts étalés sur 20 ans, soit une diminution de 15 à 40 points de base selon les régions.