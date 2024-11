Découvrez cette solution ultime pour ne pas payer plus cher votre crédit immobilier et pour économiser gros sur votre nouvel achat (tout en gardant votre ancien taux). On vous aide à y voir plus clair.

Crédit immobilier : cette solution méconnue qui vous permet de conserver votre ancien taux même en changeant de bien

1 ou 2 %… Vous avez négocié un excellent taux lors de votre précédent achat ? Ne le perdez pas ! Ce n’est pas impossible !

« Certains emprunteurs parviennent à garder ces conditions très avantageuses », peut-on lire dans les colonnes du quotidien Ouest France, et ce, même si « les taux d’intérêt immobiliers s’élèvent à 3,55 % en moyenne » (chiffres recueillis fin octobre).

Découvrez comment vous pouvez acheter un nouveau bien sans augmenter vos mensualités grâce à cette solution simple et efficace.

Pour éviter de revoir vos exigences à la baisse, face au coût du crédit et aux mensualités désormais bien plus coûteuses qu’auparavant, les emprunteurs qui entendent vendre leur bien pour en acheter un nouveau peuvent recourir à la portabilité de prêt immobilier.

Cela vous évitera également de puiser dans vos économies. Sans cette solution, vous serez effectivement tenus de « solder votre ancien crédit grâce à l’argent de la vente, et en souscrire un nouveau pour financer » votre nouveau logement.

La meilleure stratégie à adopter est donc d’« effectuer une portabilité de votre premier financement » vers votre nouvelle maison ou nouvel appartement ?

Des belles économies à la clé !

Ainsi, vous évitez de souscrire un nouveau financement et conservez votre taux avantageux. Grâce à ce système encore méconnu des emprunteurs immobiliers, il est possible d’économiser de belles sommes.

Dans le contexte actuel, une telle possibilité s’avère « particulièrement intéressante ».

La Fnaim pour sa mise en place…

Pour relancer le marché de l’immobilier, la Fédération nationale de l’immobilier, ou Fnaim, propose de démocratiser la portabilité des prêts immobiliers au nouveau bien acquis.

En pratique, cette solution « a déjà été mise en œuvre, dans le passé, par les banques. Mais cette faculté a quasiment disparu du marché, depuis deux ans, avec la remontée des taux d’intérêt immobiliers, passés de 1 à 4 % entre fin 2021 et 2024 », rappelle l’UFC-Que Choisir.

« Les uns après les autres, les établissements financiers ont renoncé à proposer la portabilité des prêts… Dans un contexte de raréfaction du crédit, de prendre en charge la moins-value générée par le maintien de prêts, à des taux plus faibles que ceux du marché », poursuit l’association de défense des consommateurs.

Quels profils éligibles ?

Pour l’instant, « seuls les excellents profils, que les banques ne veulent pas voir partir, peuvent espérer » d’y être éligible.

Deux conditions sont à remplir : effectuer « l’achat et la vente dans un intervalle de 6 mois au maximum, et rembourser le montant du Prêt à taux zéro obtenu à l’origine ».