Enfin ! Découvrez cette nouvelle concernant l’apport personnel requis pour votre crédit immobilier qui va réjouir plus d’un. L’équipe rédactionnelle de cafebabel.fr vous en dit plus dans les lignes qui suivent…

publicité

Crédit immobilier : cette nouvelle tant attendue sur l’apport personnel

L’obtention d’un prêt immobilier relève d’un véritable parcours de combattant pour de nombreux Français, en particulier en raison de l’importance de l’apport personnel exigé.

Mais, cette année, les futurs acquéreurs auront de quoi se réjouir avec la nouvelle de la baisse de l’apport exigé lors de la souscription d’un crédit immobilier.

Après avoir atteint des sommets ces derniers mois, la tendance s’inverse enfin.

publicité

La réalité sur le terrain…

Cet assouplissement des conditions d’octroi de prêts immobiliers par plusieurs établissements bancaires va permettre à un plus grand nombre de personnes de concrétiser leur rêve d’accession à la propriété sans pour autant sacrifier leur confort financier.

Selon le courtier Finance Conseil, l’apport moyen s’élevait à 64 942 € en 2023, mais en février 2024, il est retombé à 54 798 €. Cela représente près de 10 000 euros de moins pour les emprunteurs.

Des disparités selon les régions concernées.

Dans d’autres régions, cette baisse est encore plus prononcée. C’est le cas du sud de la Nouvelle-Aquitaine (Bordeaux, Nouvelle Aquitaine) « où l’apport moyen est passé de 73 927 € à 40 587 €, soit une diminution de 45% en seulement deux mois« , rapporte le site MoneyVox.

L’apport moyen chute de façon spectaculaire en Île-de-France. Et pour cause : il était encore à 230 325 € en décembre 2023, selon Finance Conseil alors qu’il est désormais descendu à 150 778 euros en février 2024.

Cette baisse s’explique par la volonté des établissements de crédit d’attirer de nouveaux clients, ainsi que par leur préférence pour une épargne résiduelle plus élevée après le projet plutôt qu’un apport initial conséquent. Cette tendance a été amorcée depuis février 2023, rappelle le site spécialisé sur l’argent.

« Dans un contexte de hausses des dépenses quotidiennes et d’énergie, certaines banques demandent jusqu’à un an de mensualités de crédit en épargne de précaution en plus de l’apport demandé », explique Laura Martino, directrice des partenariats bancaires chez le courtier Cafpi.

Selon Meilleurtaux, l’apport médian en 2023 était d’environ 27 500 euros, contre 19 975 euros en 2022.

La hausse de l’apport personnel de ces derniers mois était surtout voulue par les emprunteurs

En début d’année, certains courtiers soulignaient que la hausse substantielle de l’apport était davantage un choix des emprunteurs pour pouvoir s’offrir le bien désiré. Généralement, les banques imposent un apport personnel compris entre 10% et 20%.